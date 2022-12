El Consell explorarà vies de col·laboració amb els productors de llet de Mallorca

El Consell de Mallorca «explorarà vies de col·laboració» amb la recentment creada Cooperativa de Vaca Frisona de Mallorca. La voluntat de la institució insular és donar un impuls als productors de llet de l’illa agrupats en aquesta nova entitat i amb la qual avui s’han reunit la presidenta Catalina Cladera i el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora. Tots dos, han valorat positivament la iniciativa dels productors locals de constituir aquesta nova organització que està formada per les darreres 15 vaqueries de Mallorca i produeixen 10 milions de litres de llet a l’any.

Durant la reunió, els productors han explicat que el seu objectiu és actuar de forma conjunta per tenir més força a l’hora de negociar els preus del mercat i la compra a preu més avantatjosos del menjar pels animals.

Tant Cladera com Alzamora han explicat als representants dels productors de llet les diferents línies d’ajudes que des del Departament de Promoció Econòmica hi ha en marxa per ajudar a les cooperatives. A més, s’han compromès a estudiar altres vies de col·laboració emmarcades en la promoció del producte local que fa el Consell de Mallorca.