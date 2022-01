Cooperatives agroalimentàries dels Països Catalans construiran a Mallorca una planta de tractament de garroves

Cooperatives agroalimentàries de les Balears, el País Valencià i Catalunya han presentat al Govern el projecte per a construir a Mallorca una planta de tractament de garroves amb la qual es podran extreure més beneficis al fruit i es crearan nous usos que aportaran valor afegit al producte.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, han mantengut aquest dijous una trobada amb representants de cooperatives agroalimentàries, que han presentat a l'Executiu el projecte d'una planta que podria estar operativa en 2025 a les rodalies de Consell.

En declaracions als mitjans en finalitzar la reunió, De la Concha ha precisat que del 90 per cent del producte que fins ara no s'aprofitava, a excepció de la llavor --que ha arribat a assolir els 13 euros el quilo-- es podrien obtenir després del processat tanins beneficiosos per al control del colesterol, sucres amb menors índexs glucèmics, fibra i farines més saludables.

La Consellera ha destacat l'aposta del Govern pel projecte, mancant concretar el finançament, per les seves aportacions a la diversificació i a l'economia circular i pels beneficis que podria reportar a un miler de famílies.