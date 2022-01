Valldemossa, Escorca, Deià, Esporles i Bunyola els municipis de les Balears amb la renda més alta per persona

Valldemossa és el municipi de les Balears que presenta una major renda bruta mitjana per persona (25.686 euros), seguit d'Escorca (23.855 euros), Deià (23.676 euros), Esporles (20.947 euros), i Bunyola (20.891 euros), segons dades de l'Estadística experimental de l'Institut Nacional d'Estadística de renda de les llars, amb dades de 2019, publicats aquest dimecres.

Segons les mateixes dades, els municipis amb menor renda bruta mitjana per persona són Inca (13.661 euros), Sa Pobla (13.750 euros) i Vilafranca de Bonany (13.805 euros). Palma presenta una renda bruta mitjana per persona de 16.982 euros.

En relació a la renda bruta de les llars, els municipis amb majors rendes brutes són Valldemossa (63.264 euros), Esporles (59.617 euros), Bunyola (57.007 euros), Marratxí (56.271 euros) i Deià (55.690 euros).

Els municipis amb les llars amb les rendes més baixes són Vilafranca de Bonany (37.170 euros), Capdepera (37.493 euros) i Costitx (38.007 euros).

Segons les mateixes dades, una dotzena de municipis presenten taxes de població amb ingressos per unitat de consum per sota de 10.000 euros superiors al 20 per cent.

En concret, són Costitx (23,7%), Lloret de Vistalegre (22,8%), Felanitx (22,7%), Sant Joan de Labritja (22,6%), Vilafranca de Bonany (22,4%), Inca (21,5%), Sa Pobla (21,4%), Petra (21,2%), Montuïri (21,2%).