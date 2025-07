‘Influmierders’: delinqüència impune

Llegesc espantat però no sorprès, que els metges de Son Espases han fet un crit d’advertència a la ciutadania que deixin de fer cas a les recomanacions infundades i contràries a la ciència que es dedica a fer a través de les xarxes socials aquesta nova espècie d’homínid que molts ja identificam com a ‘Influmierders»

Bàsicament aquesta nova espècie que habita dins ecosistemes digitals es dedica a fer tot tipus de recomanacions a seus ‘feligresos’ (als que anomenen ‘seguidors’) sense cap base científica i sobre qualsevol mena de temàtica.

L’advertència de Son Espases feia referència a l’augment de casos d’intoxicacions que han provocat els influmierders que darrerament es dediquen a predicar l’augment de la ingesta de Vitamina D. Alguns d’aquests malalts fins i tot tenien seriosament afectats els ronyons.

Un altre exemple del perill que suposa aquesta nova espècie invasora, la premsa estatal es feia ressò el passat mes de juny del cas d’una dona ingressada per haver-se fet, atenció, una lavativa amb lleixiu.

Aquests són només dos petits exemples de les barbaritats que són capaços de convèncer als seus ‘seguidors’ que duguin a terme. D’aquests perillosos per la salut de qualsevol de nosaltres, en trobareu que vos diran que no begueu aigua perquè deshidrata, o que s’ha de prendre el sol sense protector solar, menjar llimones, fer-se un ‘skin care’ diari, menjar sense gluten, menjar només coses crues, no beure llet, prendre tota mena de suplements vitamínics, o suplements de proteïnes, beure batuts verds (aquests comencen a passar de moda...), endolcir amb mel, ingerir col·lagen, ... i milers de barbaritats més., inclosa la ‘salubritat’ del vi o de la cervesa...

Internet, i les xarxes socials en particular, són un poderosíssim mitjà de difusió de missatges. No és de cap manera admissible que qualsevol persona pugui difondre barbaritats que, com hem vist, afecten de forma seriosa la vida de les persones, sigui per salut, economia, relacions personals... La societat necessita mecanismes de protecció davant aquesta mena de nous delinqüents, i alhora, de fórmules de denúncia tan fàcils, ràpides i efectives com ho puguin ser la difusió d’aquests missatges. Si moltes d’aquestes afirmacions les fes una empresa fent publicitat per televisió, per posar un exemple, ràpidament la campanya seria retirada, l’empresa sancionada i els responsables de la campanya, processats judicialment. Si això mateix es fa per internet, la impunitat és la norma habitual. Desgraciadament, com sempre, la legislació i la protecció al ciutadà, arriben tard.