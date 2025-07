El PP i Vox ens han robat el futur

Amb el pacte per l'aprovació dels pressuposts del 2025 consumat, el PP, fent servir com a coartada a Vox, ha perpetrat un dels majors atemptats territorials, lingüístics i socials de la història contemporània del nostre país.

Al llarg de la legislatura veim com les diferents institucions que governen PP/Vox van privatitzant els serveis públics essencials; sanitat, educació i serveis socials.

Cada setmana ens trobam que el govern Prohens rega amb recursos a les escoles concertades i hospitals privats, alhora que de forma estratègica suprimeix serveis públics, allà on la dreta veu negoci l'esquerra veim drets. L'exemple més clar el trobam amb la supressió de places públiques a l’educació en favor de la concertada.

Ara però han redoblat l'aposta i a més de reduir els serveis públics al no-res també liberalitzen el sòl per acabar d'urbanitzar lo poc que queda, comprometen milions d'euros per relegar la llengua catalana a la mínima expressió, atempten contra els valors i la memòria democràtica i alimenten el negacionisme climàtic.

El PP accepta aquestes barbaritats i consent hipotecar el futur de les generacions futures per aguantar aferrat a la cadira del poder durant els poc menys de dos anys que queden de legislatura, o amb l'excusa de Vox aprofita per dur a terme totes aquelles iniciatives que han estat històricament el somni humit del PP. No ho sabrem mai, però el que és cert és que ho fan.

Avui dia no som conscients de la magnitud dels desastres que s'han aprovat al Parlament els 7,8 i 9 de juliol, el més greu de tot és que la majoria són irreversibles, amb uns costos ambientals, culturals, socials i econòmics incalculables, que pagarem la majoria de la població. La riquesa no la reparteixen però la factura l’hem de pagar entre tots.

Les coses com són, la dreta del segle XXI que ha assolit plenament els postulats de l'extrema dreta i del neoliberalisme més bèstia és la que ens governa a les principals institucions de les Illes Balears, ho fa amb menyspreu i xuleria cap a qui li fa al contrari i sense pensar amb les conseqüències que poden dur les seves decisions, mentre les persones que vivim aquí de cada dia som més pobres, als nostres fills de cada dia les costa més accedir a una feina i a un habitatge digne, fan política de terra cremada sense gens de pudor, aquesta gent són un perill pel nostre país i pels que hi vivim.

Joan Josep Mas i Tugores ‘Collet’.

Regidor de MÉS per Algaida, Pina i Randa.