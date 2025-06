La insuportable destrucció de Gaza

És insuportable, inaguantable, intolerable... podem continuar afegint sinònims del mateix concepte, no es pot continuar el sofriment, el patiment que viu la població palestina a Gaza, postrada per l’exèrcit israelià que bombardeja de nit, que els nega l’ajut humanitari, que els vol exterminar.

No podem oblidar-los, no podem mirar cap a un altre costat, no podem canviar de canal quan els telenotícies ens mostren la destrucció, els enderrocs d’allò que va ser un edifici d’habitatges, quan veiem les persones malvivint a camps de refugiats.

Volem que s’acabi la massacre, la destrucció, els desplaçaments d’un camp a un altre, volem que arribin els camions amb aliments, amb ajuts. No sé quina és la xifra dels morts palestins, d’infants, d’adults, d’homes i dones, de pares, mares, avis i àvies, en una paraula, darrere la xifra hi ha persones que han perdut la vida. Hi ha molt de patiment, molt de dolor.

No sabem si l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, UNRWA, podrà tornar a operar en els territoris palestins, han perdut vides de cooperants que treballaven devora la població, assassinats per l’exèrcit sense tenir en compte que formaven part d’un organisme internacional.

Aplaudim la iniciativa del govern espanyol, juntament amb altres països europeus, que demana la denúncia dels acords de la UE amb l’estat d’Israel, que planteja l’aïllament econòmic d’aquest estat perquè no respecta les lleis internacionals, els drets humans. No es pot continuar una «amistat» econòmica i política mentre s’està perpetrant el genocidi del poble palestí.

Un president, Benjamí Netanyahu, condemnat per la Cort Penal internacional de la Haia, que no pot trepitjar països que reconeixen aquesta autoritat, un dirigent condemnat per corrupció al seu mateix país. Un govern que continua promovent els assentaments de colons a territoris on viuen els palestins, a Cisjordània.

No hi ha motius ni raons per mantenir les relacions amb aquest estat que no ha sigut capaç de destituir el seu president, d’aturar la massacre, de mantenir converses de pau que puguin consolidar una convivència pacífica, dels pobles que viuen al territori.

No ens faran callar, la gent de bona voluntat d’arreu del món, continuarem exigint, clamant per la pau. Perquè hi ha d’haver una reconstrucció de les ciutats destruïdes, no per fer-hi un «paradís de sol i platja» com digué el president Trump i el seu amic Elon Musk, sinó per construir indrets, pobles habitables, que puguin gaudir dels avantatges de la vida al segle XXI, que es mereix qualsevol persona.

Que no ens confonguin, som solidaris amb el poble palestí, som respectuoses amb les creences religioses, reconeixem la història dels pobles, a la vegada que denunciem el sionisme destructor que vol imposar un sol estat en el territori, quan el món reconeix la necessitat de la convivència de dos estats, amb respecte mutu.

No caiguem en el parany d’assimilar religió i sionisme. Moltes persones jueves clamen a l’interior d’Israel, per la fi de la guerra, per la convivència pacífica amb el poble palestí. També als carrers de Nova York s’han manifestat els jueus més ortodoxos exigint la pau.

El sionisme que regeix les accions bèl·liques de Netanyahu i els seus ministres, és la ideologia que pretén l’aniquilació total del poble palestí sense respectar el dret internacional, ni les resolucions dels organismes. És el sionisme que acusa a tot aquell que li diu les veritats de ser antijueu. Ho hem de reiterar perquè menteixen, perquè no volen reconèixer la seva barbàrie.

No hem de consentir que guanyin, ens trobaran devora el poble palestí que mereix una pau duradora al seu territori.