L’onada masclista ja és aquí

Des del mes de gener, concretament amb la presa de possessió de la presidència dels EUA, l’onada masclista s’estén, en Trump i els seus amics com n’Elon Musk, no se n’amaguen. Ja és aquí i arreu del món, els seus missatges s’escampen per les xarxes socials, pels canals de televisió, transmetent l’orgull del mascle, del qui es creu i se sent superior a les dones, i a totes aquelles persones que són diferents per raó de la seva orientació sexual.

No menyspreem les seves mentides i les seves exageracions. Quallen en molta gent predisposada a cercar la causa externa a les seves frustracions, al seu malestar. Siguem conscients de la força que poden tenir, coneguem-los i sobretot, sobretot, que no ens guanyin, que no ens arraconin amb la por.

No ve només des de les terres nord-americanes, els tenim aquí a Europa, des d’Hongria fins a Itàlia, des de països nòrdics a països mediterranis, com el nostre. Els grups polítics d’extrema dreta a més de mostrar-se orgullosos del seu racisme, dels missatges contra les persones immigrades que venen a treballar i viure, se senten forts quan veuen que guanyen adeptes, que són capaces de guanyar poder democràticament a les urnes.

No ens podem permetre caure en el desànim, és cert que moltes persones poden sentir-se desconcertades en veure com aquests missatges són ben rebuts per part de joves que reprodueixen actituds masclistes en les relacions afectives, de domini, de control cap a les seves parelles.

L’onada masclista és ben present, de fet hi ha estat sempre, això vol dir que hem de preparar una resistència i un treball de resposta amb més força que mai. La sortida als carrers de les ciutats i pobles, pel pròxim 8 de març, ha de ser més massiva que mai. El treball preparatori de les entitats i associacions feministes no pot ser un «com cada any…», ha de reforçar-se amb missatges clars i contundents per la igualtat, pel respecte de dones i homes, perquè aquest és l’únic camí per reforçar la democràcia.

Sabem que no estam soles, que si ells s’estenen arreu del món amb el poder que donen les xarxes socials, les fake news, mentides i mitges veritats, també arreu del món som moltes les persones que estem decidides a plantar-los cara, sense por.

Preparem el 8 de març d’enguany, Dia Internacional de les Dones, convençudes que podrem aturar l’onada masclista, amb la força i el coratge que ens dona la lluita de tantes i tantes dones, arreu del món, que s’enfronten al patriarcat.

Volem una societat solidària, justa, que valori el treball col·lectiu, cooperatiu, respectuosa, enfront del masclisme, que només duu infelicitat, violència, i por en les relacions humanes.