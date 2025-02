EPA 2024: Dada mata relat

La setmana passada es varen fer públics els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre de 2024. Simultàniament, l’Institut d'Estadística de les Illes Balears va fer públiques les dades mitjanes de tot l’any passat. L’any 2024 té una importància especialment interessant en les anàlisis de la situació sociolaboral car és l’any de les grans mobilitzacions ciutadanes contra la turistificació, l’any de l’inici de la revolta. I, òbviament, els malestars laborals tenen un impacte força rellevant en les subjectivitats de l’emprenyamenta contra l’objectiva turistificació.

El cas és que, pel que fa a les Illes Balears, les grans xifres de l’any 2024 van ser les següents: 1. Segueix l’augment de la població de 16 i més anys (1.047.500 persones).La població amb edat de treballar creix un 4% en relació a 2019, és a dir, a la de l’any immediatament anterior a la pandèmia de la covid-19. Es manté entorn del 48%, el percentatge de població d’aquesta franja d’edat nascuda fora de les Illes Balears. L’emigració sembla ser fonamentalment laboral. 2. Les taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur són, respectivament, del 63,95%, 57,97% i 9,34%. 3. Del total de persones assalariades (504.200), el 88% ho són amb un contracte formalment indefinit. Tot plegat indicaria un bon comportament del mercat laboral.

Ara bé, com el mercat de treball no és un mercat qualsevol, en termes de justícia, equitat i cohesió social la bona salut de la qüestió laboral s’ha de mesurar de forma molt més polièdrica. A tall d’exemple, el doctor en sociologia, Carlos Prieto, a la seva obra intitulada ‘Las metamorfosis del trabajo y de la relación laboral’ (Catarata, 2024), ens adverteix que la contractació temporal no s'entén, segons sol fer-se habitualment, com l'expressió i concreció de la precarietat laboral en si mateixa, sinó com una pràctica d'estratègia empresarial que té per objecte aconseguir el major i millor control possible de la força del treball ¿Ha impedit la reforma laboral de 2022 aquesta pràctica empresarial que, formalment, tenia com a objectiu principal acabar amb la temporalitat dels contractes laborals?

Sembla que no. Aquest control empresarial de la força del treball no és un caprici ociós i malsà. És l’instrument per precaritzar les relacions laborals i la vida, és a dir, salaris amb baixa capacitat adquisitiva, ritmes de treball extenuants, quimèriques possibilitats de conciliació de vida personal i laboral, problemes de salut laboral (accidentalitat, malalties professionals, trastorns psicosocials, etc.). Formalment, a les Illes Balears ara hi ha més contractes indefinits (els fixos discontinus tenen aquesta consideració), hi ha manco població aturada (els fixos discontinus que estan a l’atur no es consideren persones desocupades), i, no obstant això, la pobresa laboral segueix a l’alça.

Què passa? Doncs que el mecanisme de contractació temporal i encadenament de contractes de molt curta durada com a instruments de control del factor treball s’ha substituït pel frau a l’engròs en la no superació dels períodes de prova, i en l’ús i abús de l’acomiadament a preu de saldo, i extremadament fàcil, i sense necessitat de justificació. Afegim-li la llarga etapa de manca -excepte puntualíssimes excepcions que afecten poc o res a l’eix medul·lar del nostrat sistema de monocultiu turístic- de conflictivitat laboral. La precarietat laboral -independentment de formalitats- continua sent una característica de l’essencialitat del mercat laboral de les Illes Balears. Precarietat laboral que esdevé en precarietat vital per mor de la turistificació que eleva els preus (cistella de queviures, habitatge, oci, cures, etc.). Val a dir que la inseguretat laboral afecta a la capacitat d’estalviar, i, conseqüentment, a la possibilitat de despesa per a construir una vida de certeses i volguda. Les inseguretats laborals precaritzen, fins i tot, aspectes vitals tan importants com les possibilitats d’emancipació digna del jovent, o de maternitat i paternitat desitjada. Tot plegat, en lloc de posar, de forma relativament generalitzada, els ascensors socials en marxa, és un imparable augment de les desigualtats.

A l’EPA publicada la setmana passada hi ha una dada tan rellevant per mesurar la inseguretat laboral com invisibilitzada: El 32% de les persones assalariades tenien una antiguitat de contractació inferior a l’any. És a dir, formalment amb contractes indefinits, però extremadament precàries. Una dada que mata el relat del «tot va bé» en el mercat de treball. Pot ser que, perquè la dada mati definitivament el relat sobre una turistificació amb una certa cara social, som arribats a un punt que hem de posar els focus a la dada de participació dels salaris al PIB.