Fent trampes amb els pensionistes

Les darreres setmanes una de les polèmiques polítiques ha estat protagonitzada per la no convalidació del Decret Llei Omnibus. Una norma amb rang de llei que, entre altres moltes coses, hi tenia inclosa l’actualització de les pensions i la gratuïtat del transport públic. Només la denominació, que col·loquialment s’utilitza per identificar la norma (òmnibus), ja és indicativa que es tracta d’un text legal sobre diverses matèries sense relació entre elles.

Jurídicament és impresentable l’abús que tant el govern central, amb Rajoy i Sánchez, com els governs autonòmics, aquí amb Armengol i Prohens, han fet o estan fent de la figura del Decret Llei. Perquè el Decret Llei és una cosa excepcional, per casos d’extraordinària i urgent necessitat, i no una eina per fer ràpidament totes les reformes legals que ens passen pel cap. Un Decret Llei Omnibus ja de per si resulta sospitós de ser un abús de l’executiu que es posa a legislar quan això li pertoca a un altre poder. La qualitat de la democràcia es juga en coses com aquestes. És una perversió de l’estat de dret i un buidatge del debat preceptiu entre els representants del poble. Un estat de dret que està tan desacreditat que qui hauria de posar ordre (el Tribunal Constitucional) ha donat carta de naturalesa a aquesta pràctica aberrant. Que els governs tenguin presses o no tenguin majories parlamentàries no significa que es puguin passar els principis constitucionals i democràtics per l’arc del triomf.

Políticament és lamentable utilitzar els pensionistes com l’excusa perquè t’hagin d’acceptar tot els canvis que vols perpetrar. El comportament de PSOE-Sumar amb la votació d’aquest Decret Llei només pot ser qualificat de trampós i d’estafa. Un Govern en minoria ha de negociar i cercar suports i no pretendre que tothom es plegui a la seva voluntat perquè, entre les moltes mesures incloses, n’hi ha de positives. El nivell polític és lamentable, com ho és la demagògia del PP dient que voten que no perquè el Govern de l’estat vol regalar un palau a París al Partit Nacionalista Basc quan és una devolució d’un immoble que era propietat d’aquest partit i que li fou requisat pels nazis. Quan veus el cinisme de socialistes i populars té tot el sentit recordar aquell entranyable acudit del mític Eugeni resumit en allò de: hi ha algú més!

L’increment de les pensions es produirà d’una manera o d’una altra. El problema és que el debat no es produeix en relació a aquest objectiu. L’objectiu és generar la percepció que el Govern espanyol defensa els pensionistes i que els partits que no convaliden el Decret Llei són els enemics dels pensionistes. L’objectiu és que el Govern espanyol faci el que vulgui o desgastar el govern per qualsevol motiu. La resta són vuits i nous. Ja es veu a quin grau d’instrumentalització poden arribar els blocs d’esquerres o de dretes. El sentit comú i l’interès general no cotitza en el mercat electoral.