Una Diada per a tothom

Dia 31 de desembre celebrarem, com cada any, la Diada de Mallorca, en la qual celebram la data de naixement del nostre poble, fa quasi vuit-cents anys, i reivindicam un futur just per la nostra terra i per als que l’habitam. Des de Joves de Mallorca per la Llengua volem que aquesta data servesqui per reivindicar els instruments que encara no tenim per incorporar a la mallorquinitat aquells qui encara no se la fan seva: Volem unes Illes Balears on el català torni a ser eina de cohesió social.

Enguany hem hagut de veure com el Consell de Mallorca governat per PP i Vox ens ha canviat una data històrica i reivindicada pels mallorquins, el 31 de desembre, per una diada postissa amb la voluntat de llevar-nos un dia que ens recorda que existim com a poble i que tenim una cultura i una llengua que ens lliguen a la resta dels Països Catalans.

La Diada de Mallorca serveix per posar en valor tots aquells mallorquins invisibilitzats i ens serveix per sortir a guanyar el futur, al mateix temps que és un acte de memòria per a tots els que han lluitat abans que nosaltres. A més, hem d’aspirar a tenir una diada cívica que sumi tothom que estima aquesta illa i ens lligui amb un objectiu comú. Joves de Mallorca per la Llengua posarem el nostre granet d’arena en l’acte que coorganitzam amb l’Obra Cultural Balear dia 31 de desembre a les 13:00 hores a la plaça de Sant Jeroni de Palma, sota el lema ‘Guanyem el futur’. Us hi esperam a totes i a tots.