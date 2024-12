El cable d’interconnexió elèctric entre la península i Mallorca

Sr. Director,

Una persona individual i amb total independència de la Plataforma 'VAAC', en data 18 de desembre, va mantenir una entrevista amb la senyora batlessa d'Alcúdia. Es va confirmar que en el projecte conegut del traçat del cable, existia la voluntat de modificar-lo a mesura que s'havia acordat. En comentar que el traçat idoni era per la Badia d'Alcúdia i manifestar que no se sabien els motius que va tenir l'administració per al seu rebuig, la batlessa va declarar que fins i tot el consistori ho ignorava, cosa que va sorprendre l'interlocutor.

Es confirma que no se sap la causa emanada d'aquesta decisió, i si l'únic supòsit del rebuig fos la Posidònia no hauria de ser impediment, doncs conforme la Xarxa Natura 2000, en aquests casos, ho permet, i encara més coneixent que la seva repoblació és viable al 95%.

És cridaner que en casos més agressius que la conducció d'un cable, la Unió Europea, l’any 2014, va autoritzar en aigües de França amb habitat de posidònia, la pesca d'arrossegament Gangui, renovada el 05/2024.

Recordar la manifestació que va efectuar el Sr. Marc I. Pons, Comissionat per l'Impuls d'Energia..., el 09-02-2023 que «Rebutjam qualsevol traçat que faci entrar el cable per la badia d'Alcúdia» el que es pot entendre com una decisió unilateral i no institucional, en no haver-se encara avui dia aclarit les causes o motius de tal manifestació o rebuig.

Trobant-nos en uns moments crucials, seria interessant que l'Àrea d'Indústria i Energia a les Illes Balears, responsable de la decisió del projecte, es pronunciés i aclarís aquest rebuig, per si s'entengués viable, com hom està convençut, poder transportar el cable per la badia d'Alcúdia, per la qual ningú es podria considerar perjudicat, que és l'objectiu final que s'entén desitjable per la mateixa administració.

Atentament.

José Arrom Perelló.