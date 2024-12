PP i PSOE, dues branques del mateix colonialisme

Durant aquest darrer mes he compartit el bus del matí (en anar a la feina) i l'horabaixa (en tornar de la feina) amb el grup del curs de l'IES Felanitx que fan FP de Cuina i aquest mes van a un hotel de Cala d'Or on poden disposar d'una cuina per fer pràctiques del que estudien.

Al·lots i al·lotes que, a part de Felanitx, venen des de Manacor, Porto Cristo, Porreres, Campos... i que per l'edat que tenen han fet la formació primària i secundària durant els 8 anys de govern de "progrés" de PSOE-Podem-MES. Per tant, estudiants que no varen patir la imposició del TIL; així i tot, pareix que no han pogut gaudir de les conseqüències de la derogació del TIL; al·lots que per les comarques des d'on venen res fa pensar que han patit el «gonellisme» de Ciutat i tampoc els podem inscriure dins l'àmbit d'influència del «llonguet».

En aquest mes, en cap moment els he sentit parlar entre ells en mallorquí, ni una paraula en mallorquí llevat de divendres passat en què una nina escarnia a un professor que l'hi havia cridat l'atenció per un treball; i la resta varen respondre amb rialles a l'escarnida.

Hem normalitzat que alguns professors i mestres es queixin de la nefasta influència que ha tengut el Conseller March aquests 8 anys de «progrés» en l'educació i en l'evolució del català a les escoles i instituts.

Constatar que els vaticinis d'aquests professors i mestres tenen raó és molt trist, sí, i em deman com se senten tots aquests mestres i professors que s'han implicat en la formació d'aquests al·lots, s'han compromès, els hi han dedicat hores cercant com involucrar-los en la importància d'adquirir coneixements i eines per desenvolupar-se en la vida.

Quatre anys de gonellisme groller d'en Bauçà i vuit anys de subterfugis del bonisme d'en March ens han portat a aquesta realitat, tot un grup d'alumnes, formats a escoles del Llevant i Migjorn, que en acabar la formació obligatòria no parlen ni una paraula de mallorquí entre ells. Dotze anys per constatar que les diferències entre PP i PSIB-PSOE són unes sigles, res més, tant hi ha d'aquí a allà com d'allà a aquí.