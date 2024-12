Aviat farà dos anys que el govern espanyol i els sindicats CCOO i UGT signaren el darrer acord per reformar el sistema de pensions. Aquest acord de març de 2023 va ser presentat a so de bombo i platerets pels signants del pacte. Certament, aquesta reforma va significar un canvi de lògica de les reformes de pensions precedents. Per primera vegada s’actuava sobre els ingressos del sistema de pensions públiques amb una pujada de les cotitzacions. Ara bé, no va ser una reforma que revertís l’acumulat de retallades dels últims anys, ni els dèficits en matèria de justícia, suficiència i transparència. Transparència que, dit sigui de passada, només serà real quan es faci l’auditoria de la Seguretat Social que reclama el moviment social en defensa del sistema de pensions públiques i estableix la llei.

El fet és que, en l’acte de presentació en societat de l’acord, els protagonistes se'n van venir a dalt, i no es van estar de posar en relleu que, amb el citat acord, s’aconseguien dues reivindicacions capitals del moviment estatal de pensionistes del que en forma part la Coordinadora Balear per a la Defensa de les Pensions Públiques: la disminució de la bretxa de gènere, i igualar la pensió mínima al salari mínim. En paraules del secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, «la pujada de la pensió mínima és una fita. L'any 2027, la pensió mínima estarà al voltant del salari mínim interprofessional». No digueren res de la seva aposta pels plans privats de pensions.

Silencis i paraules que no han anat acompanyades de fets. En els darrers mesos d'allò que se n’ha xerrat molt és de l’impuls dels plans de pensions privats (per exemple en el sector de l’hoteleria), i, per contra, res se sap dels fets i no de les paraules per reduir la bretxa de gènere en el sistema de pensions públiques, i per posar-hi fil a l'agulla amb l’objectiu d’igualar la pensió mínima al salari mínim. I fer-ho una realitat ja!

Precisament, sobre bretxa de gènere i pensionistes amb pensions per sota del salari mínim interprofessional, fa unes setmanes que l’Agència Tributària ha publicat -com fa cada novembre- l’estadística de ‘Mercat de treball i pensions a les fonts tributàries’ amb les dades de 2023, el darrer any fiscal. Tot i que la peculiaritat de la metodologia d’aquesta estadística no ens permet afirmar que són dades exactes, sí que són una aproximació molt acurada a la realitat.

Dit això, atenció a les dades de les Illes Balears: a) La pensió mitjana anual dels homes va ser de 20.596 € i la de les dones de 15.908 €. Tenim, idò, una bretxa de gènere del 22,8%! b) Del total de pensionistes (204.743), 51.373 -un 25% i escaig - cobren una pensió per sota del salari mínim interprofessional. D’aquesta població amb pensions de pobresa el 62% són dones.

La prioritat en matèria de pensions públiques no són els tripijocs entorn dels plans privats. Més aviat, la prioritat és combatre qualsevol intent de privatització de les pensions. Allò que si ho és prioritari és igualar la pensió mínima al salari mínim que, de retruc, reduirà la bretxa de gènere. En qualsevol cas, l'organització, potenciació, i mobilització del moviment de pensionistes ha esdevingut en una prioritat màxima. Deixem-nos de coverbos: La disputa d’interessos és tan acarnissada que, sense mobilització, les pensions públiques no es defensen.