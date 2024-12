El 2n Cap de Setmana Antifeixista, tot un èxit

Divendres 29 i dissabte 30 de novembre, proppassats, es va celebrar el 2n cap de setmana Antifeixista a l’Estudi General Lul·lià, organitzat per la Coppieters Foundation, MÉS per Palma, Fundacions Darder Mascaró i la plataforma Visc a Mallorca, que comptà amb una gran participació, que podem considerar-la tot un èxit.

Amb el lema Com combatre l’extrema dreta, un repte global amb experiències locals, començà el divendres a les 18,15 h amb la presentació per part de les entitats organitzadores, Lila Thomàs com a Fundacions Darder Mascaró, Neus Truyol com a MÉS per Palma i Gonçal Grau en nom de Coppieters Foundation, tots tres remarcaren la importància de la col·laboració en el temps que vivim, on l’extrema dreta va guanyant quotes de poder, com la presidència dels EUA amb en Trump, també a països com Hongria, Itàlia, Àustria, dins la Unió Europea. Com va dir la regidora Neus Truyol: «Aquestes jornades són una resposta directa i democràtica a aquells que volen dividir-nos amb el discurs de l’odi».

A continuació el periodista i autor de ‘Oligarcas. Los dueños de España’ (Akal), i ‘Machismo, mafia y corrupción en el Estado Español’ (Akal), mantingué una conversa amb na Neus Truyol amb el tema Com desinflar el discurs de l’extrema dreta, explicant les seves investigacions sobre l’extrema dreta als «palcos» dels estadis, les llotges on els grans oligarques es troben i decideixen els negocis, així com els tentacles d’aquests que arriben a dominar no només el món econòmic, també de mitjans de comunicació, i xarxes socials. Aquesta conversa comptà amb la presència de més de vuitanta persones que pogueren participar en el ric i interessant debat posterior.

Dissabte 30 a les deu, fou la cita davant la porta de l’estadi Luís Sitjar, de ciutat, on unes 63 persones, amb inscripció prèvia, escoltaren l’escriptor i investigador Albert Herranz, sobre l’antifeixisme a Palma en la dècada dels noranta del segle passat. Allà explicà la incidència històrica de l’extrema dreta als grups de sguidors del Reial Mallorca, i les penyes antifeixistes que s’hi oposaren. Continuàrem amb aturades davant bars emblemàtics de la barriada, amb noms relacionats amb l’estadi, i davant la seu dels jutjats de l’avinguda Alemanya explicà els casos judicials dels insubmisos mallorquins, dels casos d’agressions cap als antifeixistes. Després al carrer de Sant Miquel davant Sant Antoniet explicà la presència de les paradetes dels grups d’extrema dreta en aquell carrer, així com d’altres grups antifeixistes i anarquistes, en la dècada dels noranta. Ens aturàrem a la llibreria Quart Creixent, on escoltàrem en Joan Amer i en Jaume Corbera i retérem homenatge a na Miquela, la llibretera que es jubilava aquell dia. Acabàrem davant el Bar Plata, del carrer Argenteria on en Miquel Rosselló de les Fundacions Darder Mascaró, explicà la lluita clandestina en els obscurs anys quaranta, cinquanta i seixanta del segle vint, quan era més perillosa que mai la resistència al franquisme.

A les cinc del capvespre continuà el cap de setmana, a l’Estudi General Lul·lià amb la presència d’una fireta de llibres antifeixistes amb la col·laboració del Gremi de llibreters de Mallorca, en el pati.

La taula rodona L’amenaça ultra a Europa i al món, comptà amb un públic d’unes cent persones que vingueren a escoltar na Irantzu Valera, periodista i activista feminista; n’Alicia Valdès, filòsofa i politòloga; Dino Sakanovic, historiador a la universitat de Sarajevo-Bòsnia, i Anna Naudi, politòloga de la Universitat de Lleida i especialista en drets humans, minories i ultradreta.

Tant les intervencions dels convidats com del públic assistent ressaltaren el luxe de comptar amb aquestes persones expertes en l’anàlisi de la realitat no només al nostre país, com va fer na Irantzu de manera magistral, sinó també les experiències a Argentina, els EUA i llocs tan propers i tan desconeguts com Bòsnia, els altres ponents. Aquests insistiren en el missatge de la necessitat de la resposta, la resistència a aquesta ideologia, la fermesa en la unitat per combatre l’extensió de les idees d’ultradreta dins la societat.

Després d’una pausa amb cafè servit per Amadip-Esment, la darrera taula sobre Com combatre l’extrema dreta i l’odi. Experiències pràctiques, comptà amb Gautier Sobirà, sociòleg i activista del Casal Perpinyà a la Catalunya Nord; Fulup Plouzané, membre del Consell Polític de la Unió Democràtica Bretona de la Bretanya; David Karvala, activista de la Unitat contra el feixisme i el Racisme a Catalunya, i Lídia Fuente, coordinadora de projectes de la Fundació Neus Català.

Explicaren bones pràctiques de la seva realitat, com l’avanç de les idees democràtiques i antifeixistes és possible, exemples que bona part del públic prengué nota i que animà en la necessària conclusió que s’ha de vèncer el desànim, el «no podem fer res» o, el, tanmateix... que volen inculcar-nos aquells que volen que la bona gent d’esquerres i demòcrata, romangui passiva sense donar resposta als seus missatges.

Un cap de setmana antifeixista, amb molta participació, amb molt bona organització per part de les entitats convocants, que voldríem no fos necessari la seva continuïtat perquè la realitat fos diferent.

Finalment, com deien moltes persones en acabar la jornada, enhorabona! Per la feinada que suposa, per l’organització, i per haver aconseguit reunir tantes persones que ens han fet reflexionar, conèixer, i sobretot, ens han encoratjat a la continuïtat del compromís antifeixista.