Població Ocupada Empobrida

El proppassat divendres, 25 d'octubre, es publicà l'Enquesta de Població Activa (EPA) que, com és sabut, és -malgrat la més que millorable i modernitzable metodologia- l'estadística més robusta i, sobretot, més homologable amb les de la UE per copsar el tarannà de la situació laboral. Pel que fa a les Illes Balears, les principals dades corresponents al tercer trimestre d'enguany són les següents: La població ocupada és de 661.200 persones (un +0,9% amb relació al mateix trimestre de l'any anterior). La taxa d'ocupació [percentatge de persones ocupades en relació amb la població en edat de treballar] s'ha situat en el 63,0%. La població aturada és de 43.500 persones, un +6,8% en termes interanuals.

Amb aquestes dades a la mà, el titular de la Nota Informativa del Govern va ser el següent: «Les Balears arriben a 661.200 persones ocupades, el nombre més gran de tota la sèrie històrica d'acord amb l'EPA del tercer trimestre». Certament, és un fet apreciable, però, ni molt manco, és la dada veritablement cabdal de la informació de l'EPA. Sí que ho és l'abans esmentada pujada de l'atur en un molt important 6,8%. Tanmateix, n'hi ha una dada molt més essencial que, sigui dit de passada, el Govern ni tan sols cita: Del total de 552.000 persones assalariades, 185.700, és a dir, un 34%, tenen una antiguitat de menys d'un any en el seu contracte. Les preguntes claus són: Què opinen Govern, «agents socials», i tuti cuanti, del fet que, gairebé permanentment, tinguem un terç de persones assalariades amb aquestes curtes antiguitats en el contracte que, de fet, les converteix en temporals precàries? Què tenen a dir sobre l'abús en la no superació del període de prova dels contractes suposadament fixos o en relació amb els mecanismes facilitadors de l'acomiadament a baix cost?

En qualsevol cas, com explicava la setmana passada aquí mateix, tenir feina retribuïda ha deixat de ser un factor d'inclusió social. En aquest sentit, en el marc del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, la Xarxa per la Inclusió. EAPN-Illes Balears, va posar fa uns dies de relleu que «actualment, la figura del treballador pobre s'ha consolidat a les nostres illes a causa dels preus de l'habitatge, la inflació, les condicions de precarietat, la temporalitat, la curta durada dels contractes o, directament, l'explotació». Per cert, sobre pobresa laboral i altres qüestions relacionades amb l'estat de la pobresa en temps de disbauxa turistificadora, convé llegir aquesta entrevista al director tècnic de EAPN-Illes, Andreu Grimalt. El titular de la dita entrevista és prou eloqüent: «Sense un canvi de model no hi ha res a fer».

Al final, siguin quines siguin les dades d'ocupació, serà veritat que el turisme ens empobreix. Entre altres coses perquè hi ha massa gent que, en acabar el sou, encara li queden molts dies al mes.