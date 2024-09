Dia Mundial del Turisme: Per uns pobles, ciutats i territoris per viure-hi!

El divendres 27 de setembre la indústria turística i part de les administracions públiques d'arreu del món celebren el Dia Mundial del Turisme. Escoltem una vegada més discursos triomfalistes carregats de greenwashing i de termes buidats de significat quan acompanyen turisme: sostenible, responsable, inclusiu, circular, regeneratiu, etc. Discursos que neguen, minimitzen o ignoren activament la denúncia dels impactes socials, ambientals i climàtics de l'activitat turística, que en el nostre territori es converteix en un monocultiu que colonitza el territori i les persones que hi vivim.

Aquest any, a més a més, ONU Turisme ha tingut l’atreviment d’escollir per al 27S el tema Turisme i pau. La coincidència del Dia Mundial del Turisme amb la vaga general convocada en solidaritat amb Palestina i contra el genocidi de l’Estat d’Israel tan sols fa més palesa aquesta obscena contradicció. A Mallorca i Eivissa, aquest estiu ja s'han fet accions per assenyalar que establiments amb capital israelià contribueixen a l'explotació turística de les Illes, tot traient rèdit de l'ocupació de la terra palestina: és el cas dels Hotels Leonardo.

Però, un any més, també diferents territoris del Sud d'Europa denunciem tots aquests impactes i, mitjançant mobilitzacions i accions simbòliques arreu - com la cadena humana que l’any passat va envoltar consolat de Mar a Mallorca -, tot exigint propostes de canvi en el model econòmic: control del sector, decreixement turístic i diversificació de l'economia, entre altres.

A Eivissa serà enguany la protagonista. En el marc de la campanya interilles "Canviem el Rumb. Posem límits al turisme" s'han convocat avui mateix una manifestació. Una manifestació que dona continuïtat a les mobilitzacions de Mallorca del maig i juliol i també les que s'han fet a Menorca, en una coordinació interilles i interterritorial que es reforça i s'estén cada cop més.

Ens organitzam

Cada vegada som més els territoris que ens mobilitzem contra els processos de turistizació. Enguany, des de Menys Turisme, Més Vida i des de la xarxa Sud d’Europa contra la Turistització (SETNet) ens sumam a un nou i recent espai de coordinació que es dona a coneixer també i a propòsit, precisament avui: "Ciudades y Pueblos para Vivir", una aliança de molts dels territoris d'arreu de l'estat espanyol que han saltat a la llum aquest estiu per protagonitzar, en molts casos per primer cop, mobilitzacions multitudinàries contra la turistització.

Així, els territoris que ja conformàvem la Xarxa SET impulsada l’any 2019 - Mallorca, Donostia, València, Tarragona, Barcelona - ens afegim a aquesta nova xarxa amb Canàries, Granada, Alacant, Galícia, Cantàbria, entre molts altres. Així, ja hem començat a coodinar-nos amb l’objectiu de propiciar una tardor intensa de mobilitzacions i accions de denúncia arreu i fer-ho en el marc d’estratègies i espai de treball compartits.

Des de tots aquestes territoris, diem PROU. No es poden seguir negant els impactes de l'activitat turística en l'accés a l'habitatge, la precarització laboral, la contaminació ambiental i la destrucció d'ecosistemes, la desaparició del comerç necessari per a la vida quotidiana, la sobrecàrrega del serveis públics o l'ocupació i massificació de l'espai i el transport públics. Els nostres territoris tenen límits, i el planeta també; l'explotació turística els està superant, i els territoris ens organitzem per detenir i revertir aquests processos.

#27S Dia Mundial del Turisme, res a celebrar.

Plataforma 'Menys turisme, més vida'