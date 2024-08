Un Govern, un Consells i uns Ajuntaments, insostenibles a grans trets

A la presidenta del Govern Balear, als presidents dels Consells Insulars i als batles de les Illes. Què vol dir sostenibilitat?

La sostenibilitat és la capacitat de mantenir l'equilibri en els sistemes naturals i socials al llarg del temps. Implica prendre decisions i accions per no esgotar els recursos naturals (aigua, sòl, medi ambient,..) i causar danys irreparables al medi ambient o a la societat, de manera que les generacions futures també puguin satisfer les seves necessitats. Es tracta d'un repte global que s'aplica en diferents contextos com el medi ambient, l'àmbit social i el terreny econòmic.

Idò ni el govern, ni els consells ni els ajuntaments no en fan cas i no posen mesures per tots aquests exemples d'insostenibilitat.

1. Sobresaturació turística

2. Sobresaturació cotxes (Formentera si limita el nombre de cotxes!!)

3. Sobresaturació de creuers

4. Sobresaturació poblacional. El PP dur al Parlament balear el fet que no pot assumir més menors migrants però no posa límits a la sobresaturació turística i els efectes secundaris d'aquesta.

5. Proposar més pàrquings per a cotxes quan els que s'ha de fer és limitar-los. La proposta insostenible de crear més de 7000 aparcaments pels cotxes per part del rei dels plans de xoc- el batlle de Palma, és una manca de seny i responsabilitat.

6. Sobreexplotació d'aquïfers (1200 pous en un any). Com és possible que s'hagin fet més de 1000 nous pous durant un any?

7. No proposar mesures de consum i restriccions d'agua per a residents i no residents. El malbaratament d'aigua pels turistes (més de 700 litres per dia) contrasta amb les restriccions als residents dels pobles.

8. Proposar i cercar finançament per noves carreteres i fer el segon cinturó de Palma quan el que s'ha de fer és limitar el nombre de vehicles.

9. Amnistiar tota la construcció il·legal en sòl rústic a les illes sense el control de la comissió de medi ambient (decret irresponsable de llei de simplificació administrativa) i discriminant els ciutadans que han construït de forma legal.

10. Reduir la superfície de sol permetent instal·lar plaques solars sense límits en sòl rústic quan s'hauria de fer primer a les edificacions ja construïdes.

11. És insostenible que un Govern no faci dimitir el president del Parlament Balear per un delicte d'odi contra la republicana Aurora Picornell i per respecte a totes les víctimes afusellades per Franco.

12. Derogar la llei de Memòria Democràtica com a exemple de manca de respecte per les víctimes del franquisme i posar-se en evidència davant tothom.

13. Discriminació lingüística per als residents de les Illes proposant mesures segregacionistes per la llengua a l'educació (tudant una milionada dels nostres euros per res) i eliminant la llengua de les Administracions públiques, quan el que han de fer és protegir-la i activar-la. Per cert, és incomprensible que el director de l'Institut Ramon Llull, Pere Almeda, digui que el govern de Prohens aposta per la llengua i cultura catalanes. S'ho creu de veres? Els fets demostren que no és així.

Altres problemes sense voluntat de solución:

1. Organitzar concerts a l'estiu prop de zones protegides per a les aus i altres animals (ANEI). Mentre a Mallorca es permet aquests macroconcerts ( Reggaeton, Aube, Can Picafort) a Menorca s'opta per canviar d'escenari per tal de protegir les rates pinyades a la Cova dels Coloms,

2. Permetre la navegació sense carnet o llicencies per les nostres costes ( embarcacions, motos nàutiques, etc.).

3. Que molts dels turistes morosos no paguin a l'IB Salut pel seu servei.

4. Eliminar arbres ( plaça Llorenç Villalonga) a la ciutat quan el que fa falta són més espais verds. Curiosament, la mitja dotzena d'arbres tallats estaven davant dos hotels.

5. Eliminar carrils bici i pàrquing ( davant Palau Solleric) de bicis de cop i volta sense motiu.

6. Permetre la proliferació de xaboles i Son Banyes a diferents indrets de Mallorca (carretera vella de Sineu, S'espigol a Can Picafort) així com la proliferació de caravanes per tot arreu.

7. Les queixes i suggeriments al TIB i SFM per part dels usuaris, però no serveixen de res.

Per tot això és bé hora d'aturar tots aquests desgavells i posar en pràctica un desenvolupament sostenible, és a dir l'objectiu ha de ser un DECREIXEMENT GENERALITZAT A CURT TERMINI ja en turisme i a tots els efectes secundaris d'aquest.

Una proposta per minvar la massificació turística i tots els seus efectes secundaris podria ser incrementar molt la taxa turística (ECOTAXA), segur que això podria reconduir el tipus de turisme que ens visita.

Pere Crespí