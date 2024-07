Bon estiu! Malgrat tot...

Us desitj un bon estiu! Tanmateix pens que serà un estiu que recordarem, per la calorada no ho sé, cada any la passam i ens oblidam si d’un any per altre era igual o més. Sí que ens recordarem de l’any que vivim ara per les mobilitzacions ciutadanes que començaren el cinc de maig, en primavera, convocada per l’Obra Cultural Balear, en defensa de la nostra llengua, la catalana.

Hem viscut la mobilització convocada pel Banc del Temps de Sencelles, que omplí les avingudes de Ciutat i el passeig del Born, vint dies més tard el 25 de maig, ‘Mallorca no es ven!’. Continuà amb ocupacions de platges com Es Caló del Moro, ja el mes de juny, com a resposta a unes declaracions de VOX que ens recomanava no anar a les nostres platges, que eren pels turistes.

Altres sortides als carrers i carreteres com la barricada de palla i meló a Son Macià, per frenar els buguis turístics l’onze de juliol. Deu dies més tard, el vint-i-u, la gran manifestació de ‘Menys Turisme, més vida: Canviem el rumb! Posem límits al turisme’,a la qual s’hi han adherit unes cent onze entitats, associacions, fundacions, plataformes, moviments... d’arreu de la nostra illa.

El recordarem també perquè es va celebrar el 26 de juny el I Congrés de Turisme de la societat civil a l’Estudi General Lul·lià, amb més de dues-centes cinquanta persones inscrites, que debateren les propostes inicials i les enriquiren.

Quan parlem d’aquest estiu també tindrem present les mobilitzacions, del mes de juny, de la Plataforma per la Memòria Democràtica en contra de la derogació de la Llei autonòmica de Memòria i Reconeixement democràtics de les Illes Balears, un dels cent deu acords del PP amb VOX, que ha iniciat la tramitació al Parlament. El mateix dia que es debatia, l’horabaixa del divuit de juny, el President d’aquesta institució esqueixava la fotografia de n’ Aurora Picornell i les Roges del Molinar, que mostrava la diputada Mercedes Garrido membre de la Mesa. Un acte que ha motivat querelles per delicte d’odi, tipificat pel Codi penal, per part de familiars de les assassinades el gener del 1937, l’associació de Memòria de Mallorca, el Partit Comunista d’Espanya, i l’acusació particular d’un nombrós grup de ciutadanes i ciutadans amb el nom d’Estimada Aurora,presentada per l’advocat Sebastià Frau.

Recordarem les nombroses sortides als carrers en defensa de la Pau a Palestina, exigint el cessament del genocidi, la creació de la plataforma MALLORCA PER LA PAU.

I tindrem present, també que aquest estiu el govern del Partit Popular que presideix Margalida Prohens ha aprovat un decret d’Amnistia per les edificacions en sòl rústic il·legals, que ha iniciat un Foro ciutadà amb molts anuncis als diaris, molta demanda d’idees al web, però poca credibilitat, ja que no acompanya les paraules amb els fets conseqüents, ans el contrari, continua donant suport a més creixement com demostra «la barra lliure al sòl rústic».

Desgraciadament recordarem aquest estiu per la quantitat de dones que han perdut la vida, assassinades pels seus marits, o ex, o parelles, una xifra escandalosa que mereix una alarma social, una resposta contundent, com repetim i repetim les feministes.

Malgrat tot, tanmateix, us desitj un bon estiu que és temps de trobades familiars, d’amistats, de converses, d’enriquiment personal amb lectures i contrast d’idees.

Esper que puguem començar la tardor amb millors perspectives, amb la pau a Gaza, a Ucraïna i a tants llocs del món que pateixen una situació inhumana.