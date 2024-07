'A Mallorca hi ha llocs molt bonics'

De vegades, si sentim aquesta frase oralment, no sabem si la persona que ens explica les seves descobertes parla de jocs (i llavors ens parlaria de tota l’oferta lúdica de què disposen els mallorquins) o de llocs (la qual cosa explicaria, en part, el gran nombre de visitants que rebem cada any), perquè alguns parlants pronunciarien la frase així: A Ma[j]orca hi ha [j]ocs molt bonics (el símbol [j], entre claudàtors, equival al so de la semiconsonant palatal, és a dir, el so que agafa la i en una paraula com maia, per exemple).

És adequat, però, dir Ma[j]orca i [j]ocs? I encara més: és el mateix pronunciar aquestes dues paraules amb el so [j] que pronunciar amb aquest so mots com abella (és a dir, abe[j]a) o ull (és a dir, u[j])? La resposta és que no. Ens trobem, en aquest sentit, davant de dos fenòmens diferents: el ieisme (que no és genuí en català i que no és recomanable en cap registre) i la iodització (que és un tret històric d’alguns dialectes catalans i que és acceptable en la majoria de registres).

La iodització (que alguns també anomenen ieisme històric) és un fenomen fonètic (cal tenir en compte que afecta la pronúncia i no l’ortografia) que és propi d’alguns parlars del català oriental, com el nord-oriental, algunes zones del català sud-oriental central i el català baleàric, malgrat que, fora del baleàric, en les altres zones és un tret en recessió (resultat, probablement, de l’estigmatització produïda pels famosos prejudicis lingüístics). Aquest fenomen consisteix a pronunciar amb la semivocal palatal [j] (i no amb lateral palatal [ʎ], és a dir, amb el so que tindríem a ella) alguns mots patrimonials que han evolucionat dels grups llatins C’L, G’L, LE, LI seguits de vocal. És el que trobem en mots com abella (<APĬCŬLA), orella (<AURĬCŬLA), mirall (del llatí vulgar *MĪRACŬLU), ull (<ŎCŬLUS), consell (<CONSĬLĬUM), agulla (<ACŪCŬLA), ovella (<OVĬCŬLA), all (<ALLĬUM), palla (<PALĔA), tallar (<TALĔĀRE), treballar (de *TREPALIARE, derivat de TREPALIUM), etc. Fixem-nos que són uns grups de consonants que mai no apareixen a principi de paraula i que, en alguns casos (com C’L, G’L) són fruit de la caiguda d’una vocal (per això els marquem amb aquest apòstrof). El fet de pronunciar aquests mots amb una [j] (que de vegades fins i tot pot caure, com en el cas de abella, que es pot pronunciar com si fos bea [ˈbəə]) és acceptable en els parlars en què és propi (excepte en els registres formals, en què es recomana adoptar la pronúncia amb lateral palatal).

Ara bé, no s’han de confondre aquestes paraules amb casos en què l’escriptura ll apareix en posició inicial (lluna, llàgrima, llet o lloc) ni en què deriva d’altres grups consonàntics, com pollastre (<PULLASTRU), coll (<COLLE) o cavall (<CABALLU). Tampoc és recomanable pronunciar *medaia per medalla (paraula derivada de l’italià) o *Maiorca per Mallorca, tot i que en aquest cas l’explicació és una mica diferent: així, tot i que deriva de MAIORĬCA, la forma Mallorca és fruit d’una mena d’ultracorrecció principatina que va acabar imposant-se, fins i tot, entre els mallorquins.

Si voleu l’explicació completa del fenomen us recomanem, aquest cop, que consulteu el Diccionari català, valencià, balear, que teniu en línia al web https://dcvb.iec.cat. Si teniu altres consultes de llengua que us agradaria resoldre, ens podeu escriure a l’adreça galmic@uib.cat.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)