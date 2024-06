Carta de resposta de CCOO als membres de l'Acampada per Palestina

Carta de resposta a Frederic, Francesc i Clara, membres de l’Acampada per Palestina de la UIB:



«Benvolguts amics Frederic, Francesc i amiga Clara,

Valgui, en primer lloc, el reconeixement a la tasca que esteu duent en la denúncia del genocidi que pateix el poble Palestí a mans dels governants de l'estat israelià. En segon terme, dir-vos que no comparteix bona part de les coses de la missiva que heu fet arribar a Diari de Balears, perquè estic molt segur de les meves conviccions envers la pau, per la qual cosa mai defensaré cap tipus de manifestació violenta, tan física com verbal, que contribueixi cap degradació de qualsevol persona. És per això que, sia quina sia la interpretació que es puguin fer de les meves accions, errades o no, preval el criteri de la meva consciència i d'unes idees i valors que tinc molt clars.

Pel que fa a la meva actuació com a membre de la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears, he de dir que don suport a la resolució aprovada el passat dia 27 de maig, i que porta com a títol "El Consell de Govern reafirma el seu compromís amb la pau i els drets humans a Palestina" un document que fou discutit en una sessió de més de quatre hores i que fou aprovat per unanimitat i en votació secreta de tots els assistents. Cal esmentar al respecte que abans de començar el debat es va donar la paraula a quatre representants de l'Acampada per Palestina de la UIB, que pogueren expressar les seves reivindicacions.

A aquesta resolució la UIB expressa i reafirma el seu compromís amb la pau, la convivència, la justícia, la defensa del dret internacional humanitari, així com amb els drets humans i els valors democràtics. Condemnant fermament qualsevol guerra o acte terrorista.

A més, la resolució demana el cessament immediat i definitiu de les operacions militars de l'exèrcit israelià, així com de qualsevol acció de caràcter terrorista, i l'alliberament de les persones segrestades per Hamàs; insta al Govern de l'Estat d'Israel a respectar el dret internacional i permetre l'entrada a Gaza de tota l'ajuda humanitària necessària per atendre l'emergència de la seva població civil; reclama que les instàncies internacionals adoptin les mesures corresponents per facilitar la reconstrucció i recuperació del territori palestí al més aviat possible; exhorta a la comunitat internacional, especialment les institucions de la Unió Europea i els seus Estats membre, a treballar amb l'objectiu de generar les condicions polítiques necessàries per aturar la confrontació bèl·lica, evitar l'escalada del conflicte, donar una resposta ràpida a les seves conseqüències humanes i materials, i promoure un escenari futur de pau i concòrdia entre les persones i els pobles.

De la mateixa manera, a aquesta resolució, la UIB, entre altres, es compromet a continuar exigint el final del conflicte en els termes que dictaminin la Cort Internacional de Justícia i el Tribunal Penal Internacional; a no mantenir contractes, convenis ni acords marc amb universitats, empreses o altres entitats israelianes, ni establir relacions comercials o acadèmiques amb aquelles entitats que no respectin els drets humans, el dret internacional o les resolucions de les Nacions Unides sobre la situació de Palestina fins que la pau no s'estableixi a tots els territoris palestins, i fins que no es garanteixin els drets humans; establir vies de finançament per a programes d'acollida d'estudiants, personal tècnic i d'administració, i personal acadèmic de les universitats palestines; garantir el dret fonamental de la llibertat d'expressió mitjançant l'elaboració, per part de la comunitat universitària i sota l'assessorament d'experts, d'unes directrius clares que promoguin i protegeixin la llibertat d'expressió; no emparar cap acte vandàlic o violent que atempti contra la integritat de les persones o instal·lacions de la UIB; impulsar la col·laboració amb ONG's i altres entitats vinculades a la defensa de la llibertat d'expressió, els drets humans i la cultura de la pau.

Aquest document em sembla que recull bona part de les reivindicacions fetes per l'acampada i l'esperit de la mateixa i, almanco, les meves. I com he dit abans té aquesta resolució té la virtualitat d'haver estat discutida i aprovada per unanimitat en el Consell de Govern de la UIB.

Dit això, vaig expressar la meva solidaritat amb els membres de l'Acampada per Palestina que patiren amenaces i agressions per part d'ultradretans, assistint a la concentració que es convocà al campus de la UIB, per expressar el nostre rebuig a les dites accions.

Pel que fa a la qüestió del suport donat al rector de la UIB per part del Consell Social de la UIB, vull esmentar que fou motivada pels insults que, el meu parer, està fora de lloc a una institució com la nostra. Cal rebutjar qualsevol mena d'agressions tant de forma com de contingut. Acusar a una persona de "còmplice de genocidi" és sobrepassar de molt les línies de la crítica, i més quan aquesta persona ha propiciat una resolució com l'abans esmentada, on es deixa molt clar un posicionament en contra de la guerra.

Fins aquí, don compta de la meva actuació institucional, però arran dels esdeveniments ocorreguts els darrers dies pel que fa al desallotjament per part de la policia de les persones que ocuparen en rectorat, dir que no hagués estat la meva manera de resoldre la situació, i faig meu l'escrit signat per cinc degans de la UIB el dia 5 de juny on, després de manifestar que no emprengui cap classe de procediment sancionador contra les persones desallotjades de l'edifici Són Lledó, que es consideri la situació amb sensibilitat. Continuant dient que el moment del diàleg, la reflexió i l'empatia, i d'emprendre les mesures necessàries perquè totes i tots ens tornem a sentir part d'aquesta magnífica universitat que es troba consternada amb aquesta guerra injusta que tant de patiment està causant.

Per tot el que he exposat, vull deixar palesa tant la meva convicció, com la del sindicat que represent, amb el compromís i la solidaritat amb el poble palestí, i manifestar un contundent rebuig al genocidi que el govern israelià està perpetrant contra la població civil a la Franja de Gaza, ocasionant la mort a milers de persones, moltes d'elles nins i nines. A tal efecte, CCOO de les Illes Balears hem organitzat tota una sèrie d'actes al sindicat en solidaritat amb el poble palestí i de denúncia de la massacre, i hem assistit a la majoria de les accions convocades en suport del poble palestí i en contra de la guerra. De la mateixa manera, CCOO té la mà estesa a la col·laboració en la lluita.

Per acabar, dir-vos que malgrat que determinades coses no les veiem de la mateixa manera, estic convençut que en el que és substancial estam d'acord i, per això, vull encoratjar-vos a continuar en la denúncia de barbàrie que pateix el poble palestí, l'exigència de prendre mesures per la finalització del genocidi i el respecte als drets humans. Segur que en el camí ens trobarem.

Una abraçada».

Francesc Mellado Serra

Secretari d’Institucional i Comunicació

CCOO Illes Balears