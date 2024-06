«100 anys de l'inici de la desturistificació de Mallorca»

En el marc del seu 20è aniversari, Es Baluard Museu, a més de l'excepcional exposició ‘En diàleg: Museu i Col·lecció’, a principis de 2024 va presentar dues noves obres d'art en forma de publicació. L'exposició esmentada va estar a l'abast del públic fins a finals del passat mes de maig, però les dues creacions artístiques editades expressament per a l'aniversari desconec, en el moment descriure aquestes ratlles, si estan encara a disposició del públic.

La primera de les publicacions inclou 20 dibuixos originals de Pere Joan que ens presenta la seva genial visió del museu, el seu entorn, les activitats educatives i formatives que s'hi desenvolupen, d'algunes de les peces de la col·lecció, i màgia a balquena... Una preciositat! ‘EL CENTENNI’ és la segona de les publicacions -un projecte de Sergio Monje- que, com s'indica a la capçalera, és «El diari que surt cada 100 anys» i a la que em vull referir més extensament.

Comencem parant atenció en el seu gran titular de portada; «Avui: Les notícies de l'any 2124». I, partir d'aquí, a la secció d'economia, sota el títol de «Adiós al turismo masivo», s'informa de la celebració en el Parlament Balear d'un acte commemoratiu de la fi de l'espoli del nostre «paradís insular». Endemés, s'hi inclouen dos titulars potents: «Se cedeix sòl rústic per a cultivar» i «En Mallorca ya se produce todo el alimento que se consume». De la secció de «societat» ressaltaria els següents titulars. «Seixanta anys sense violència de gènere» i «Una mallorquina fa la volta al món en caravana», tot explicant que el vehicle, de més de cent anys, va pertànyer a la seva repadrina i de les dificultats d'aconseguir gasolina, «perquè ja no s'utilitza».

La principal notícia política que ens ofereix ‘EL CENTENNI’ fa referència a la gratuïtat per a tothom de tots els serveis (medicaments, medicina bucodental, oftalmologia ...). Dos són els titulars de l'àmbit local que val la pena posar en relleu: «Torna a la part forana l'estil de vida comunal» i «Casas Populares para todo el mundo». Pel que fa a la qüestió internacional, els temes, al meu entendre, més cridaners són els que informen dels 55 anys d'ençà que es deixaren de fabricar armes i de l'agermanament de Palma amb Palestina «per commemorar el centenari de l'alliberació del poble Palestí». En esports el gran assumpte és que «El tir de fona serà esport olímpic» i en cultura que la cultura és la gran notícia.

Podria pensar-se que aquest reguitzell de «noticies» futuristes no són altra cosa que un acudit i acabar amb les paraules que, poc abans de morir assassinat pels nazis el 1944, va dir el jove poeta francès Marco Ménégoz: «L'humor és el somriure de la revolució». Però, hi ha una altra lectura, aquesta primera edició de ‘EL CENTENNI’ és quelcom més que un projecte que ens provoqui algun somriure revolucionari. És un catàleg de futures victòries!

Per a fer-les realitat s'escau citar els mots de Vicent Andrés Estellés: «No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen, / baixa al carrer i participa. / No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu». I, ben segur, en publicar-se la segona edició de ‘EL CENTENNI, la notícia vertadera serà, a conseqüència de la mobilització en marxa entorn de ‘Menys Turisme, Més Vida’, la commemoració dels 100 anys de l'inici de la desturistificació de Mallorca.