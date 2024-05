Precarietat laboral i educativa

En el context d'una actualitat política tan estressant, i en el que les notícies són falses o efímeres, pot semblar que no cal comentar una notícia de fa més d'una setmana. Discrep. Hi ha fets noticiables que requereixen un poc de repòs per ser comentats. Vet aquí, idò, una opinió sobre una notícia de fa deu dies.

Com estava previst, el proppassat 26 d'abril es publicà l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2024. Sindicats i patronals, des de cadascuna de les respectives perspectives, i com és habitual, valoraren les dades. La notícia -l'anomalia, diria jo- va ser la no valoració del Govern que es limità a l'exposició d'algunes dades. Tota l'anàlisi governamental es limità a destacar que «les Balears registren la xifra més alta d'ocupació durant el primer trimestre amb 541.000 segons l'EPA».

Al Govern de PPVOX sembla importar-li un rave la qualitat d'aquesta ocupació, la precarietat laboral, i, atenció, les dades educatives que inclou l'EPA.

Però, les dades són tossudes: la precarietat laboral s'accentua com ho palesa el fet que 20% i escaig de persones assalariades en el primer trimestre de 2024 tinguin una antiguitat en l'empresa inferior a un any. I, si parlam d'antiguitat en el contracte, aquest percentatge supera el 29%. Això representa que, en termes interanuals, les persones assalariades amb poca antiguitat augmenta entorn de l'1,5%. És a dir, les facilitats i baix cost dels acomiadaments, el frau en la no superació del període de prova en les contractacions noves, etc., fa estralls.

I de les dades educatives? i) Augmenta lleugerament el nombre de menors de vint-i-sis anys amb baix nivell educatiu (fins a la primera etapa de l'ensenyament secundari). En el primer trimestre de 2024 són 72.800, mentre que en el mateix trimestre de l'any anterior eren 72.000. ii) Ara bé, la dada més preocupant és la d'abandó escolar primerenc. La taxa registrada en els tres primers mesos de 2024 és del 20,88%. Un augment interanual del 3,19%!

Sens dubte, la situació laboral té, més enllà de la temporalitat formal, un greu problema de precarietat real. La situació educativa aconsellaria focalitzar els esforços polítics i pressupostaris a combatre el baix nivell educatiu del nostre jovent, i, sobretot, disminuir força les taxes d'abandó escolar primerenc. Però els bàrbars governants -embogits amb quimeres ideològiques- s'estimen més posar al centre del debat públic polítiques de descohesió social i plans de segregació lingüística a les escoles. Són el mal!