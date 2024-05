El llamp i el tro

El Correllengua 2024 és com un llamp que recorr totes les Illes Balears i Pitiüses i il·lumina la lluita per la Llengua catalana a tots els racons de la nostra geografia, i anuncia el gran tro que serà la Diada per la Llengua d'aquest diumenge, 5 de maig, a es 18.00 hores, a la plaça Major de Palma.

Un gran tro que ha de ser escoltat per tota la ciutadania de la nostra terra que és, malgrat tot, l'actor principal de la plena recuperació de la nostra llengua i de la construcció d'una societat cohesionada.

Un gran tro que ha de ser escoltat per les Institucions d'aquí, que existeixen per defensar els interessos, la llengua i el territori d'aquí.

Un gran tro que ha de ser escoltat per l'Administració espanyola que gestiona i usurpa competències que haurien de ser nostres.

Un gran tro que se senti, també, devers la casa reial espanyola, a mem si així deixen de ficar cullerada en els assumptes d'aquí, ens tornen Marivent i altres possessions que ocupen i no importa que tornin a trepitjar terra mallorquina.

Un gran tro que se senti a les institucions europees, perquè reconeguin l'evidència que la nostra llengua és tan europea com les que tenen reconeixement d'oficialitat i acceptin el català com una llengua oficial més.