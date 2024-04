Quan la presidenta va de blanc vol dir…

La vestimenta per un polític o política és molt important, així com la coherència entre el discurs i les accions. Coherència entre el discurs i la vestimenta. La coherència és un requisit indispensable en política, si un no vol ser criticat.

La presidenta de les Illes Balears ha aparegut a alguns actes importants vestida de blanc, un blanc voladís, semblava que volava i una rialla estantissa i programada, volent imitar a una política fruitera que no és digne d'anomenar.

El color blanc és un color immaculat que potser dona sensació de pau i llibertat (la seva) però ben enfora de la realitat si feim una llista dels desbarats que fins ara duu fent aquest desgovern d'ultradreta tant a l'Ajuntament, al Consell Insular, com al Govern de les Illes Balears:

1. ESTATUT D'AUTONOMIA. No respectar l'Estatut d'Autonomia en relació amb la llengua. La presidenta va dir que respectarien l'Estatut. Idò no tan sols no el respecten sinó que el seu objectiu és fer desaparèixer la nostra llengua, segregant-la i dient que la volen fer més amable. Han preferit eliminar la llengua a costa d'una cadira a totes les institucions. És per això que els polítics i polítiques crec que formen més part del mobiliari urbà que els arbres (són éssers vius) que tallen dia rere dia (Palma, Formentor, Jardinet pesquer, etc.).

De fet, les seves accions contra el català, han incrementat les discriminacions lingüístiques per part de persones que viuen a les Balears. Les Balears acullen molta gent, però no responen integrant-se. Ni un sòl bon dia els sentiràs a dir.

2. TRACTORADA DELS PAGESOS. El Govern ben ràpidament va recolzar les mobilitzacions dels nostres pagesos i fins i tot la presidenta va dir que també venia de gent pagesa- deia que era de Campos, i hores després s'adjudica a una empresa valenciana el subministrament de fruites escolars. Que sembla que al final la fruita no és de València. Una dita ben mallorquina: "Quan has cagat plores". El desgovern i concretament la Conselleria d´Agricultura diuen ara que modificaran la normativa per promocionar els productes de les Illes. Com no les cau la cara de vergonya. Empegueïts han d'estar. Arriben tard com sempre.

3. LLEI DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA. En relació amb la Memòria democràtica, cap Institució que diu que governa l'ha recolzada. Això forma part de la nostra història i cultura. I demostra la poca sensibilitat i respecte pels fets que passaren en el seu moment, dels quals en són culpables. La seva irresponsabilitat arriba fins i tot a proposar eliminar-la, ja que es veuen culpables dels fets i encara ho defensen. Gens de seny i responsabilitat i respecte per les persones i familiars afectats.

4. CREIXEMENT I MÉS CREIXEMENT. El fet que aquest nou Govern només estigui interessat en doblers i doblers, és a dir, a fomentar un major creixement (turisme, urbanisme, escandalosa proposta discriminatòria de legalització de tot l'urbanisme il·legal per tot arreu inclòs en sòl rústic i eliminant la comissió de medi ambient, etc.) ens durà a un vertader col·lapse. De fet, la comunitat de les Illes Balears està superpoblada i s'han superat de molt la capacitat de càrrega tant a nivell de població i recursos (la migració és responsable de més del 70% del creixement de la població a les Illes). No actuar en sentit contrari, és a dir, en un decreixement i posant límits en quasi tot, ens durà a un desastre ben aviat associat al canvi climàtic.

5. DAVANT LA SATURACIÓ TURÍSTICA, tenen la barra de promocionar encara més les Illes a totes les fires europees i del món i emprant doblers de l'impost sostenible enlloc d'invertir-ho en accions més responsables: mantenir la moratòria turística vacacional, cuidar l'entorn, manteniment de carreteres, limitar el parc mòbil i aeri, cuidar aqüífers, plans de prevenció del consum d'aigua, reparar clavegueram per evitar pèrdua d'aigua, etc. S´ha d'adequar la població actual als recursos que tenim i cap més

6. MANCA DE TRANSPARÈNCIA. Ho demostra el fet d' eliminar l'oficina anticorrupció i la de defensa dels drets lingüístics i que són una vertadera assegurança per a tothom. Així es lleven les traves que els poden incriminar o responsabilitzar i fer de les seves i deixant els ciutadans sense el dret a queixar-se per les discriminacions lingüístiques.

7. MOBILITAT. El pla de xoc del batle de Palma no dona els seus resultats esperats. No tan sols lleven pàrquings per a bicis (Palau Solleric), carrils bici (carrer Caro) sinó que també podem veure per molts de carrers de Palma: bicicletes i patinets per les voravies amb dues persones i amb els auriculars posats i moltes vegades en direcció prohibida. Una inseguretat continua i un incivisme preocupant. Qualsevol incident de tràfic entre bicicletes i patinets queda immune, ja que els implicats no es volen identificar en general. De res val posar denúncies a la policia local de Palma.

Al tren i TIB, l'incivisme no respecte no menjar ni beure, escoltar música sense auriculars, ocupar seients per a persones majors. El transport està saturat (a partir d'ara haurem d'afegir els animals). De què serveis denunciar-ho a l’SFM si no hi posen remei.

8. ATACS DIA RERE DIA A LA LLENGUA DE LES ILLES BALEARS. Apart de voler segregar els alumnes per la llengua amb els nostres impostos, aquest govern fomenta premiar a persones no adients com per exemple a la reina Emèrita (està integrada?) amb el premi Ramon Llull, el premi flor d'ametller per part del CIM a una periodista, Lidia Corral, la qual va fer el seu discurs amb el mòbil i en castellà. En aquest cas el CIM ho va fer en català.

Per altra part, a la societat balear hi ha institucions i persones que amb les seves actuacions no fan gens de bé a la nostra llengua. Jo diria que ridiculitzen la nostra llengua i en treuen profit a damunt. És el cas de la Federació Balear de Futbol (cas arbitra), persones com Madò Pereta i els humoristes el casta i Rubén Garcia i també el cantant Jaime Anglada, monàrquic i que va actuar al Born el dia de les Illes Balears amb gran part de les cançons en castellà, i curiosament va dedicar una cançó a Palma, és clar també amb castellà.

Com podeu veure, un gran coherència entre discurs i vestimenta fins ara i com més desastres facin més poc temps per governar tendran en un futur ben proper, esperem.