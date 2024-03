La qüestió Armènia: cap a un moviment de solidaritat internacional d'esquerres

ACLARIMENT: Aquest article de Marie Sonnette-Manouguian i Elodie Gavrilof-Dernigorossian* publicat originalment aquí és el segon manllevat a la premsa internacional que durant tres setmanes publicaré cada diumenge. Esper que la temàtica de cada un d’ells sigui d’interès. En qualsevol cas, són opinions sobre temes que formen part de les meves preocupacions, i amb les que m'identific plenament. La traducció és cosa meva.

***

Els armenis de la República d’Artsaj van ser víctimes de la culminació de les polítiques de neteja ètnica de l'Azerbaidjan. A França, la interpretació de l'extrema dreta -feta seva per un ampli espectro de polítics- ha conduït a percepcions errònies del conflicte. Correspon a l'esquerra desconstruir aquest entramat occidental i islamòfob ancorant la defensa dels pobles enfront de l'imperialisme en l'horitzó de les lluites internacionalistes i anticolonials.

L'article que publiquem avui té una doble ambició: proporcionar les claus per a una comprensió històrica i geopolítica de la qüestió armènia, del procés genocida i de les amenaces creixents que planen sobre Armènia; i explicar per què la defensa dels armenis i del seu dret a lluitar per la seva existència i la seva autodeterminació ha de ser una qüestió per a l'esquerra.

***

«La meva dona i jo hem netejat la nostra casa, hem posat vodka en la taula, cogombres i tomàquets del nostre hort, ens hem servit cafè, hem tancat la porta i ens n'hem anat. Li ho he deixat a qui vingui a viure a la nostra casa, sigui enemic o no. És un ésser humà. Un ésser humà corrent no vol la guerra». (Un refugiat d’Artsaj, arribat a armènia el 29/09/23)

***

El mes de setembre passat, els armenis de la República d’Artsaj (1) (Alt Karabakh) van ser víctimes de la culminació de la política de neteja ètnica duta a terme per l'Azerbaidjan i el seu dictador Aliyev. Encara que la guerra de 2020 havia acabat amb un alto-el-foc, l'Azerbaidjan ja havia reprès part dels territoris i una força russa de manteniment de la pau havia de garantir la seguretat dels armenis durant cinc anys, el govern azerbaidjanès va llançar una guerra llampec contra el petit enclavament ja afeblit per un bloqueig de deu mesos. El règim azerbaidjanès va impedir que arribassin aliments i medicines d'Armènia a Artsaj i va matar de fam a la població local. Després, amb un atac militar el 19 de setembre de 2023, en el que van morir més de 200 civils, l'Azerbaidjan es va assegurar el control de la capital d’Artsaj, Stepanakert, així com de les seves províncies.

La República d’Artsaj, després de capitular, havia anunciat fins i tot que es dissoldria l'1 de gener de 2024 (2), però en realitat el projecte de purga d’Aliyev es va veure coronat per l'èxit a la fi de setembre, quan gairebé tots els 120.000 armenis d’Artsaj (3) es van posar en camí pel corredor de Latchine, iniciant un èxode de diversos dies per a recórrer el centenar de quilòmetres que els separaven de la frontera armènia. Tancant les seves cases per a una partida que sabien que mai tornaria, empaquetant un tros de les seves vides en una bossa o dues, van fugir d'una mort segura, de la promesa de massacres, de crims de guerra i de l'absència de protecció internacional.

Artsaj ja no existeix, i aquest nou episodi de la persecució dels armenis és tant una continuació del «procés genocida» (Vincent Duclert, 2023) que va culminar en el genocidi de principis del segle XX, com l'inici d'una guerra contra les fronteres sobiranes d'Armènia.

En les línies que segueixen, desitgem reprendre els fonaments històrics dels esdeveniments de 2023, començant pel projecte de Panturc d'exterminar a la població armènia i annexionar-se el seu territori, així com les raons de l'existència de la República independent i autoproclamada d’Artsaj, que no va ser reconeguda per cap força internacional.

Sobretot, volem explicar per què la defensa dels armenis i del seu dret a lluitar per la seva existència i autodeterminació ha de ser una qüestió d'esquerres. De moment, els armenis són una de les víctimes oblidades dels moviments de solidaritat internacional, i estan sent explotats per la dreta i l'extrema dreta per a convertir la qüestió armènia en un exemple de l'anomenat «xoc de civilitzacions», que ha estat desacreditat per les ciències socials en les últimes dues dècades (4). Recordem que l'emancipació dels pobles enfront de les polítiques imperialistes és un dels fonaments de l'esquerra, i que aquesta té totes les de guanyar si redescobreix una brúixola que funcioni en l'escena internacional.

Els armenis a la vora dels imperis des de finals de l'edat mitjana

Sota l'Imperi Otomà, els armenis tenien l'estatut de dhimmi, és a dir, pagaven un impost específic a canvi de la «protecció» del sultà (5). En el segle XIX, el sultà proclamava regularment la igualtat de tots els ciutadans de l'Imperi, però no era així. Encara que l'administració organitzada en millet (6) permetia als armenis una certa autonomia en els seus assumptes comunals, en realitat el patriarca havia de ser aprovat per la Porte (nom donat a la capital, Constantinoble) i, en cas de conflicte amb els musulmans, prevalia la llei islàmica.

Els armenis eren, per tant, súbdits de segona classe des de l'Edat Moderna, i la qüestió de les minories va adquirir una nova dimensió amb la Guerra d'Independència grega a partir de 1821. L'Imperi Otomà es va sentir amenaçat. A partir del segle XVIII, arran de les transferències culturals entre Europa i les diferents comunitats dels imperis rus, persa i otomà, van néixer moviments autònoms que es van convertir en moviments independentistes a la fi del segle XIX i principis del XX. Va ser el cas dels moviments armenis crítics amb el règim polític otomà.

Els armenis, poble sense Estat, vivien tant a Constantinoble, que continuava sent la seva capital econòmica i cultural, com en els sis vilayets d’Anatòlia oriental (vegeu el mapa), al Caucas i en el que avui és el nord de l'Iran. Allà no estan sols i conviuen amb moltes altres comunitats (kurds, turcs, àrabs, àzeris, etc.), una cosa que és típic de tots dos imperis i de les zones transfrontereres. No obstant això, hi ha zones en les quals els armenis constitueixen una majoria molt àmplia: és el cas d'Alt Karabakh.

L'odi als armenis en l'Imperi Otomà es va plasmar des de finals del segle XIX en les matances d'Hamid (1894-1896), en les que hi van ser massacrades entre 100.000 i 300.000 persones, seguides de les matances d’Adana (abril de 1909), en les quals van ser assassinats entre 20.000 i 30.000 armenis i 1.300 assiris, i en el genocidi d'armenis, grecs pòntics i assiris perpetrat pel règim dels Joves Turcs, que els historiadors consideren tradicionalment que va començar amb la detenció de centenars de funcionaris i intel·lectuals armenis otomans el 24 d'abril de 1915. Al Caucas, les massacres van continuar en 1920, sobretot amb la de Shoushi, perpetrada pels azerbaidjanesos.

Avui, funcionaris turcs i azerbaidjanesos acostumen a referir-se a l'Azerbaidjan i Turquia com «una nació, dos Estats». De fet, els azerbaidjanesos són un poble turc-persa, la seva llengua és molt similar a la turca, i per tant és possible l'entesa mútua; i Turquia és vista sovint com «un germà major». Encara que des d'un punt de vista ideològic, els dos caps d'Estat divergeixen en certs aspectes, sobretot en el lloc de la religió en l'esfera pública i en les pràctiques discursives, les seves polítiques exteriors convergeixen en un punt: l'odi als armenis, perquè Armènia representa un obstacle físic per a un projecte imperialista panturc destinat a establir una continuïtat territorial d'Istanbul a la Xina.

Les guerres entre armenis i azerbaidjanesos: cent anys d'història

Al final dels Imperis, quan Armènia i l'Azerbaidjan van gaudir d'un breu període d'independència entre 1918 i 1920, ja es plantejava la qüestió del Karabakh. Davant la desfeta russa a Transcaucàsia, Geòrgia va declarar la seva independència el 26 de maig de 1918, seguida el 28 de maig per Armènia i l'Azerbaidjan. Aquests fràgils Estats no van poder resistir l'avanç de les tropes bolxevics i es van unir a la Unió a la fi de 1920. Van començar llavors les discussions entre els armenis i els bolxevics, d'una banda, i entre els azerbaidjanesos i els bolxevics, per un altre. Quan els bolxevics van construir les seves fronteres interiors a principis de la dècada de 1920, van decidir concedir la regió d'Alt Karabakh a la República Socialista Soviètica de l'Azerbaidjan, a pesar que la gran majoria dels seus habitants eren armenis. Alt Karabakh es va convertir en un oblast autònom en el marc d'una política de confetització (7) de la regió, destinada a donar als russos un major control sobre el Caucas.

No va ser fins al 24 d'abril de 1965 quan van tenir lloc les primeres commemoracions del genocidi a Erevan. 100.000 persones es van manifestar per a exigir reparacions, i el memorial de Tsitsernakaberd es va inaugurar dos anys després. Mentrestant, l'Estat turc es va construir sobre la negació, i a partir de la dècada de 1920, per exemple, els armenis van desaparèixer dels llibres d'història antiga i medieval del país. Turquia mai ha reconegut la seva responsabilitat, deixant el camí lliure a totes les formes de negació de l'Holocaust que veiem avui dia, i construint un revisionisme d'Estat que ara forma part dels llibres d'història també a l'Azerbaidjan.

Quan el poder soviètic es va descentralitzar gradualment amb l'arribada al poder de Mikhaïl Gorbatxov, i atès que el sentiment antiarmeni era ja molt fort a l'Azerbaidjan, els armenis d'Alt Karabakh van exigir la seva annexió a la RSS armènia. El 13 de febrer de 1988 se celebrà una gran manifestació en Stepanakert. Li van seguir manifestacions encara majors a Erevan. Augmenten les tensions entre armenis i azerbaidjanesos, sobretot a Askeran. Com a resposta, el 27 de febrer de 1988, els azerbaidjanesos van massacrar als armenis que vivien en els suburbis de Bakú: va ser el pogrom de Sumgait. Vint-i-sis persones van ser assassinades segons les estadístiques soviètiques, però aquestes es qüestionen regularment.

A partir de Sumgait, el moviment es va intensificar. Molts armenis van decidir marxar per por de córrer la mateixa sort. Alt Karabakh va declarar la seva independència amb el seu nom armeni, República d’Artsaj, d'acord amb la legislació soviètica de l'època, el 2 de setembre de 1991. l'Azerbaidjan va declarar la seva independència el 18 d'octubre. En aquest context, Alt Karabakh mai no ha format part de fet de la República de l'Azerbaidjan des del final de la Unió Soviètica. Va començar la primera guerra, amb la República d'Armènia i la República d’Artsaj d'un costat i la República de l'Azerbaidjan de l'altre. La van guanyar els armenis, a costa de moltes morts i crims de guerra comesos per tots dos bàndols.

Els armenis d’Artsaj van decidir llavors conservar els territoris que havien conquerit a l'Azerbaidjan, més enllà de Karabakh, i van expulsar a les poblacions locals manu militari en 1993 i 1994, amb la finalitat d'establir un «cordó sanitari» entre ells i els seus veïns després d'un segle de massacres. Inicialment, el cordó sanitari havia de servir de palanca per a les negociacions al final del conflicte. Aquestes mai van tenir lloc, a causa de l'abandó de la qüestió per part de les autoritats armènies des de finals dels anys noranta (8) i al fracàs de la comunitat internacional i del seu «Grup de Minsk» de l'OSCE. Per part seva, els azerbaidjanesos, malgrat la seva riquesa petrolífera, van decidir mantenir a aquests refugiats interns (9) en barracons, per a reforçar el caràcter temporal de la situació i construir un Estat basat en l'odi als armenis. La regió es va convertir ràpidament en una de les zones més minades del món. La situació va quedar llavors congelada. Els successius governs armenis tampoc van veure la utilitat de resoldre el conflicte, ja que l'amenaça permanent els permetia eludir els problemes polítics interns, en particular la seva pròpia corrupció. A més, no reconeixen a la República d'Alt Karabakh, que, en la seva opinió, estava destinada en última instància a annexionar-se a la República d'Armènia.

El gas rus en el centre de l'aposta per la (no) protecció internacional

La situació és tensa des dels anys noranta. A vegades s'intercanvien trets a la frontera, la qual cosa fa intransitable la carretera entre Erevan i Tiflis i obliga als marshutkas, els taxis col·lectius molt utilitzats en l'antiga URSS, a desviar-se. L'abril de 2016, la guerra de quatre dies no va canviar fonamentalment l'equilibri de poder a la regió. Va ser el 27 de setembre de 2020, quan el món estava confinat i ocupat en la lluita contra la pandèmia mundial de COVID-19, quan l'Azerbaidjan va entrar en guerra contra la República d’Artsaj. Ajudats militarment per Turquia, que els va subministrar material d'última generació (en particular, drons bayraktar), i per Israel, van aixafar als armenis, que van resistir durant quaranta-quatre dies malgrat estar en inferioritat numèrica, d'armament i, sobretot, de logística.

Els russos, encarregats de mantenir l'equilibri a la regió des de la primera guerra com a antiga potència dominant i membre del Grup de Minsk, van intervenir tardanament i es va signar un alto-el-foc entre armenis i azerbaidjanesos. Van crear una força de manteniment de la pau i es van comprometre a garantir el pas segur dels armenis d’Artsaj a Armènia a través del corredor de Latchine, que és ara l'única ruta que uneix Armènia amb Alt Karabakh. La invasió d'Ucraïna va empitjorar una situació que ja era fràgil per als armenis. Just abans de llançar la seva ofensiva, Putin es va reunir amb Aliyev per a saber si podia augmentar les seves exportacions de gas a Europa en previsió de les sancions. Ilham Aliyev va obtenir llavors una posició inesperada enfront dels russos, però també enfront dels europeus: sense ell, el gas no fluiria. Per als russos, unes relacions més tranquil·les amb l'Azerbaidjan prometien mantenir a flotació la seva vacil·lant economia, i per als europeus, Ilham Aliyev es va convertir en el mitjà de mantenir el cap alt en l'escena internacional, fingint que ja no importaven gas rus, que no obstant això, es «blanquejava» en part a través de l'Azerbaidjan.

En aquest context, Armènia està més aïllada que mai. Rússia, que té bases militars en territori armeni que romanen des del final de la Unió Soviètica, no exerceix un paper protector. Al cap i a la fi, les mans esteses de Pachinyan cap a Kíev en 2023 no canvien gran cosa: en qualsevol cas, Putin no té gens d'interès a enemistar-se amb Turquia o l'Azerbaidjan en l'actual context de guerra. La Unió Europea, per part seva, compta amb el gas d’Aliyev per a passar l'hivern, i Ursula von der Layen fins i tot ha viatjat a Bakú per a signar un memoràndum d'entesa sobre energia el juliol de 2022. Finalment, Israel subministra armes a l'Azerbaidjan, amb l'esperança d'aprofitar una base aliada per vigilar a l'enemic veí, l'Iran.

L'Azerbaidjan sotmet així a l’Alt Karabakh a un terrible bloqueig a partir de desembre de 2022, sense que ningú aixequi una cella. Res entrava ni sortia. Es va produir una ràpida escassetat d'aliments i medicines. Els residents que necessitaven atenció d'urgència van ser escortats inicialment pel Comitè Internacional de la Creu Roja fins a Erevan, fins que el 29 de juliol, malgrat que l'Azerbaidjan havia autoritzat el seu pas, les autoritats van detenir a Vagif Khachatryan, que es dirigia a Armènia per a sotmetre's a una operació de cor, acusat de "crims de guerra". Les autoritats es refereixen al llogaret de Meshali, el 22 de desembre de 1991, on soldats armenis van matar a 22 vilatans azerbaidjanesos. No obstant això, les recerques dutes a terme pel defensor dels drets dels armenis en particular han demostrat que la persona que va participar en aquests crims era un homònim, ja que l'home detingut no es va allistar en l'exèrcit fins a l'any següent. Aquesta detenció és una fita més en la criminalització dels armenis i la justificació de les polítiques de persecució de l'Azerbaidjan.

El 17 de setembre de 2023, l'Azerbaidjan va bombardejar un Alt Karabakh afamegat i sense sang. No obstant això, en un sol dia, els armenis van infligir tantes baixes militars als azerbaidjanesos com les que ells van sofrir. Tanmateix, van capitular sabent molt bé el que els esperava. Els crims de guerra van continuar i els armenis es van veure obligats a fugir en massa. En una setmana, més de 100.000 refugiats van abandonar la regió en direcció a Armènia, sense esperança de tornar. Això va marcar el final d'una presència armènia contínua a la regió des de l'antiguitat. Simbòlicament, el dolor va ser encara més intens, perquè fins i tot quan els armenis van perdre tota condició d'Estat a la fi del segle XIV, va anar a Karabakh on la seva autonomia va continuar sent major.

Aquesta derrota dels armenis i la culminació de la neteja ètnica d'Alt Karabakh van reactivar el projecte imperialista panturc d'unir als dos Estats, Turquia i l'Azerbaidjan. En un moment en què les minories ètniques de Turquia (encapçalades pels kurds i els armenis) i els seus opositors (inclòs el nostre col·lega Pineda Selek) han estat objecte d'una persecució incessant i fins i tot creixent des del començament de l'era Erdogan, hi ha moltes raons per a creure que l'aliança panturca ens està preparant per al pitjor. A més, el fet que Occident no hagi condemnat amb fermesa les massacres i l'èxode generats per Aliyev, en particular negant-se a signar contractes energètics, sembla un xec en blanc per a futurs plans de guerra. Ara es parla de retallar les terres sobiranes de la República d'Armènia, amb un pla indissimulat d'annexionar-se la regió de Syunik, en el sud del país, ambicionada des de fa molt temps. La colonització d'aquest territori armeni donaria a l'Azerbaidjan un vincle directe amb la República Autònoma de Nakhchivan, poblada majoritàriament per àzeris i sense sortida a la mar entre Armènia i l'Iran.

Més que mai, Armènia és un petit país de menys de 30.000 km² i 2,8 milions d'habitants, atrapat en una tenalla geopolítica, envoltat de potències que es conformarien feliçment amb la seva desaparició. Com en 1915, el silenci sobre la sort dels armenis és eixordador.

Per un moviment internacional de solidaritat d'esquerres amb les lluites per l'autodeterminació del poble armeni

Mentre que la immigració armènia a França s'ha distingit en la història de la resistència al feixisme -com en el cas del FTP-MOI dirigit per Missak Manouchian contra el nazisme-, una part de la immigració organitzada de la diàspora ha acceptat, en les últimes dècades, una base de dretes. En un esforç per distingir-se dels grups que van immigrar després de la Segona Guerra Mundial i que sovint són musulmans, els armenis ben establerts a França han considerat oportú desenvolupar una solidaritat de classe amb polítics de dretes o fins i tot d'extrema dreta.

Dividida entorn d'aquest suport, la diàspora armènia organitzada ha estat incapaç de trobar una estratègia per a sobreviure en l’arena política a França. Unida durant molt de temps entorn de la lluita pel reconeixement del genocidi armeni, la victòria de l'adopció de la llei de 2001 la va deixar òrfena de la seva principal reivindicació, lluitant per trobar relleus per a portar la qüestió armènia a l'escena mediàtica. Finalment, la transposició natural dels conflictes polítics armenis en el si de les organitzacions de la diàspora, en particular durant la Revolució de Vellut de 2018, ha deixat poques esperances de possibles unions associatives i polítiques.

Per part seva, les figures de la dreta i l'extrema dreta han descobert que fer costat als armenis és una manera de guanyar-se el favor d'un electorat receptiu a aquestes posicions, especialment en les zones on s'ha assentat la diàspora (Marsella, per exemple). Però, sobretot, la causa armènia s'utilitza com un instrument: l'ajornament de la memòria del genocidi s'utilitza indiscriminadament per a ajudar a incloure les qüestions islamofòbiques a l'agenda política francesa. Aquest va ser el cas de la visita d’Éric Zemmour a Armènia, on va fer servir la retòrica d'extrema dreta del ‘xoc de civilitzacions’, les guerres de religió i la defensa dels cristians orientals.

El programari polític de l'extrema dreta, adoptat per un ampli espectre de polítics, condueix a errors fonamentals en la percepció del conflicte que afecta els armenis. Mentre que la cobertura mediàtica de la neteja ètnica d’Artsaj ha estat violentament telescopiada per les massacres del 7 d'octubre comeses per Hamàs i la destrucció genocida per Israel del territori i la població de Gaza, nombroses personalitats de la dreta s'afanyen a establir un vincle espuri entre tots dos conflictes: el de l'islamisme que ataca a les «democràcies occidentals» (Valérie Boyer aquí o Bruno Retailleau allí, per exemple). No obstant això, aquests conflictes no són guerres de religió, sinó guerres d'expansió colonial i de neteja ètnica, que delmen i expulsen a les poblacions civils, dutes a terme pels imperialistes.

En aquest sentit, en un moment en què l'esquerra s'esforça per trobar una brúixola comuna per a la defensa dels pobles víctimes de les polítiques colonials, la causa armènia ha de ser represa, igual que la causa palestina, en el si de les mobilitzacions internacionalistes. El desenvolupament de les reivindicacions de justícia i del dret a la resistència, enfront de les de la dreta i l'extrema dreta, ha de ser una preocupació col·lectiva, per a no cedir gens a aquests mercaders de l'odi.

L'esquerra ha de ser capaç d'exigir un raonament polític: combatre la islamofòbia no significa ser incapaç de denunciar els crims de guerra comesos sota bandera musulmana. El contrari també és cert: rebutjar el suprematisme islamonacionalista turc o àzeri no impedeix lluitar contra la dominació islamòfoba tal com es practica a França, sinó tot el contrari. Es tracta de defensar els drets d'un poble a lluitar per la seva autonomia política i el respecte de la terra que ocupa. Es tracta també d'oposar-se a les polítiques expansionistes de les dictadures que empresonen i persegueixen els seus opositors polítics, associatius o universitaris dins de les seves pròpies fronteres.

Llavors, quines exigències hem de plantejar en mobilitzar-nos en solidaritat amb els armenis? En primer lloc, és important reunir-se, llegir i debatre amb les organitzacions d'esquerra armènies com Charjoum (10).

En segon lloc, l'esquerra francesa hauria de:

-Llegir i aprendre de la història d'Alt Karabakh per a allunyar-se d'una posició de «ni, ni» simètrica entre agressors i agredits, utilitzant sovint la terminologia dominant (com en aquest article de Révolution permanent).

-Mobilitzar i promoure a França demandes de boicot al gas azerbaidjanès (i a altres productes identificats), una poderosa palanca de sancions, per a exigir un alto-el-foc immediat i durador i un dret al retorn segur per als armenis.

-Exigir ajuda financera i humanitària internacional per a ajudar als 120.000 refugiats d’Artsaj a establir-se a Armènia.

Cada vegada és més urgent no permetre que un àmbit més de les nostres lluites sigui gangrenat per la logorrea de la dreta i l'extrema dreta. Correspon a l'esquerra desconstruir peu a peu el programari polític occidental i islamòfob, ancorant de nou la defensa dels pobles contra l'imperialisme en l'horitzó de les lluites internacionalistes i anticolonials. Les projeccions de l'extrema dreta no condueixen a cap estratègia concreta de lluita en defensa d'Armènia i dels armenis, sinó més aviat a conclusions franc-franceses, en les quals Armènia només serveix de fulla de parra en la seva retòrica islamòfoba del «xoc de civilitzacions» i del tancament de fronteres. En canvi, una esquerra que sortís de la seva indiferència culpable seria un relleu molt més coherent en termes d'eines teòriques i de mobilització política. En aquest sentit, Armènia ha de trobar el seu lloc dins de les nostres reivindicacions i mobilitzacions.

Notes:

(1) Artsaj és el nom de l'Estat establert pels armenis, Karabakh és el nom de la regió i de la óblast soviètic. L'Estat establert pels armenis correspon al óblast soviètic, així com als territoris conquistats a l'Azerbaidjan.

(2) Només per a retractar-se de les seves declaracions.

(3) La població ja s'havia reduït en 30.000 habitants després de la Guerra dels Quaranta Dies de 2020. Avui queden molt pocs armenis a Alt Karabakh i els pocs que queden han de ser assistits per membres del Comitè Internacional de la Creu Roja.

(4) El llibre homònim de Samuel Huntington ha estat molt criticat des de la seva publicació el 1996, en particular per la vaguetat que crea entorn de la noció de civilització, que constitueix el nucli del llibre.

(5) Sobre aquest tema, vegeu la bibliografia de Claire Mouradian, Şukru Hanioğlu i Hamit Bozarslan, per exemple.

(6) Comunitat religiosa reconeguda per l'administració imperial.

(7) Les restes d'antics imperis (Abkhàzia, per exemple) es denominen regularment confeti.

(8) Sobre aquest tema, vegeu en particular l'obra de Taline Papazian. L'Arménie à l'épreuve du feu - Forger l'État à travers la guerre. Paris: Karthala. 2016 (311 p.)

(9) L'ONU els qualifica de desplaçats interns.

(10) Charjoum és una associació francesa que, mitjançant mobilitzacions dutes a terme a França i sobre el terreny a Armènia, combat tant el discurs negacionista com el panturquisme i col·labora en projectes humanitaris que permeten als armenis d'Alt Karabakh instal·lar-se a Armènia.

*Marie Sonnette-Manouguian és sociòloga, actualment en comissió de servei del seu lloc de professora en la Universitat d'Angers. Elodie Gavrilof-Dernigorossian és doctoranda en Història Contemporània en la EHESS i professora a INALCO.