El remei a la via de cintura

Aquest parell de dies de vacances escolars m’han confirmat el que ja havia experimentat al llarg de l’any passat, però que no em volia acabar de creure. Sembla ser que la via de cintura de Palma té remei, i es podria salvar d’una mort imminent per excés d’ús. La solució, contràriament al que prediquen els ultres del Consell i l’Ajuntament, no és ni a la velocitat ni en els carrils addicionals. El remei és a les escoles.

És prou fàcil observar que, quan no hi ha escola, el trànsit té bona fluïdesa durant gran part del dia. Això equival a dir que els culpables de l’embús constant són els pares que matí i horabaixa hi transiten per dur i recollir els fills de moltes de les escoles de la ciutat, especialment aquelles situades al Camí de Son Rapinya i zones properes.

Desgraciadament no es pot ‘prohibir’ que un progenitor dugui les seves criatures dins un cotxe per la via de cintura. Però l’Ajuntament sí que podria decretar que, a determinades hores del dia, pel Camí de Son Rapinya no hi puguin circular altres vehicles que no siguin autobusos de transport escolar i de l’EMT, a més de vianants a peu. S’evitaria així l’afluència diària de milers de cotxes, i es potenciaria l’ús d’un transport escolar que en les darreres dècades ha anat desapareixent dels nostres carrers.