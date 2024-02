El PSOE és més letal per al català que el PP-VOX

Fa poc podíem llegir a la premsa que a MÉS per Mallorca estan sorpresos amb la defensa del català que fa el PSIB, que no fa gaire volia eliminar el requisit del català als sanitaris. Més que sorpresa, el que ens hauria de provocar el cinisme colossal del partit de Felipe González, Alfonso Guerra, Pedro Sánchez i Francina Armengol, és indignació i repugnància.

Cal no oblidar que la dreta espanyolista del PP-VOX només fa nou mesos que ocupa el Govern Balear. I que el govern que ha duit el català a la pitjor situació de la història, d'ençà que som un poble amb llengua pròpia, ha estat el d'Armengol, en connivència amb l'Estat espanyol.

Han estat aquests darrers vuit anys de pacte de «progrés» els que han reduït a mínims històrics l'aprenentatge del català a l'escola, perquè el govern d'Armengol no va fer complir el Decret de mínims ni els projectes lingüístics de centre, no va recuperar el Servei d'Ensenyament del Català ni va preparar els mestres per afrontar aules amb alumnes majoritàriament castellanoparlants.

Ha estat el govern d'Armengol qui no va recuperar la Llei de Comerç, que protegia mínimament els drets lingüístics dels clients, i qui va obrir les portes a la supressió del català a la sanitat pública.

I ha estat el PSOE de Sánchez i Armengol el que ha accelerat la superpoblació i l'arribada d'hispanoparlants, qui no ens dota d'eines per integrar-los i qui ens sotmet a una colonització mediàtica massiva, mitjançant canals de TDT, plataformes i ràdios que ens marginen, espanyolitzen i ens dilueixen com a poble.

Amb aquest bagatge, els escarafalls del PSOE pel pla d'elecció de llengua a les escoles, i la presència dels seus quadres a primera línia dels actes de l'OCB i la Plataforma per la Llengua, són d'una barra que et deixa bocabadat.

En aquest món ja està tot inventat, i l'únic que fan el PSOE-Sumar i el PP-VOX es repartir-se els papers de policia bo i policia dolent, amb l'objectiu comú d'explotar-nos, ara un ara l'altre, com a colònia d'Espanya que som. El PP-Vox, apel·lant a la 'libertad lingüística', això sí, perquè allò de 'si eres espanyol habla espanyol' ja no queda fi, ens ataca a cara descoberta i ens posa en guàrdia, com en temps de José Ramón Bauzá. El PSOE, per la seva banda, ens entabana amb somriures i falses proclames i ens empeny cap a l'abisme, dolcet-dolcet i sense que ens en temem. I ho continua fent ara mateix des de Madrid, regalant-nos premis honorífics 'de las Bellas Artes' amb una mà, mentre amb l'altra ens clava la ganiveta per l'esquena.

Crec que no cal explicar que el policia perillós és el policia bo. Com més aviat ens n'adonem, més aviat deixarem de confondre un vot suposadament 'útil' amb el que en realitat és un vot suïcida, d'apuntalar governs del PSOE i de travelar per enèsima vegada amb la mateixa pedra.