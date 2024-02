Biodiversitat i pressió antròpica

Aquest dilluns, dia 12 de febrer de 2024, els principals diaris del món, publiquen una notícia que titulen així: ‘L'ONU alerta del declivi de la fauna migratòria per la caça, la pesca i el mal estat dels hàbitats’ (El País). ‘Una espècie migratòria de cinc està amenaçada d'extinció’ (Le Monde). Es refereixen al primer informe sobre ‘L'estat de les espècies migratòries del món’ que es presenta a la CMS (Convenció sobre la Conservació de les Espècies Migratòries d'Animals Silvestres) COP14. Es tracta d'un nou, un més, informe alarmant sobre la situació crítica de la biodiversitat, en aquest cas centrada en la fauna migratòria, i encara més alarmant vist el cas que l'anomenada comunitat internacional, els estats del món, atorguen als informes provinents de les Nacions Unides. Però les dades que aquest informe ha donat a conèixer, no deixen lloc a interpretacions, ni a dubtes del que s'ha de fer, que no és precisament, per posar un exemple, allargar el període en l'ús excessiu de pesticides més enllà del 2030, com va anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per tal de calmar els ànims dels agricultors europeus.

I és que aquest informe, en el seu resum preliminar, diu coses com que: «El deteriorament de l'estat de les espècies migratòries està sent impulsat per intensos nivells de pressió antropogènica (...)La pèrdua, degradació i fragmentació de l'hàbitat, impulsades principalment per l'agricultura, i la sobreexplotació (caça i pesca, tant selectives com incidentals) representen les dues amenaces més generalitzades per a les espècies migratòries i els seus hàbitats, segons la Llista Roja d'Espècies Amenaçades de UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). La contaminació, inclosos els pesticides...» Hom es demana si la Comissió Europea hagués pres la mateixa mesura apaivagadora de pagesos després de llegir aquest informe.

Aquests dies el dBalears publica des de diumenge 11 de febrer la següent enquesta amb els següents resultats ara mateix: ‘Creus que Europa hauria de replantejar la seva política agrària?’ I demana:

-Sí, ha de garantir la viabilitat de la pagesia (80'56%)

-No, no ha de deixar de prioritzar l'emergència climàtica (19'44%)

Llegint l'informe de la CMS, es pot comprovar com la crisi climàtica altera, afecta i afectarà molt negativament la capacitat migratòria de les espècies silvestres.

Per altra banda, ja coneixíem dels interessos de l'anterior gerent d'ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), avui Conseller d'Agricultura del Govern Balear en contra de la creació de ZEPA's (Zona d'Especial Protecció de les Aus) de la Xarxa Natura 2000, així com la sistemàtica crítica política al control i regulació urbanística, turística i industrial sobre les propietats i activitats empresarials agrícoles. Opinions compartides de segur per PP i VOX. El dubte que resta, però, vists entre altres motius, els resultats d'aquesta enquesta, és si la pressió antropogènica del que parla l'informe no està començant a ser unànime, és a dir, sense diferenciació ideològica, purament això, antròpica.

Jo, en tot cas, vaig votar la segona opció.