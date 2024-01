Antònia Matamalas Prohens, adeu a una dona extraordinària

Avui Manacor plora, Antònia, com ploram totes nosaltres. Tenim una pena immensa d'haver de dir-te adeu com a amiga, com a referent feminista i com a persona. Quedam òrfenes d'una gran dona que ha canviat les nostres vides per a bé. La teva gran força interior ens ha travessat i t'admiram profundament.

Et coneguérem quan tornares a Manacor l'any 2005 després de jubilar-te com a professora a Madrid, i decidires dedicar tot el teu temps, energia i coneixements a fer de Manacor un poble feminista amb mirada ampla i profunda perquè sabies que es tractava tant de pensament com d'acció.

Ben aviat vares crear el Col·lectiu de Dones de Llevant, amb una capacitat de feina incansable, una motivació intrínesca per a totes nosaltres i un compromís social indubtable.

El col·lectiu ja ha complert 15 anys, convertint-se en una entitat referent i ha suposat a la nostra ciutat una teranyina de complicitats del feminisme amb el món de la cultura, de l'educació i de l'activisme cívic, que es mereix la lloança pública, l'agraïment i la memòria.

I no sols creares el Col·lectiu de Dones de Llevant, sinó que motivares la creació de l'Assemblea Antipatriarcal a Manacor, sense instruccions, però sempre amb el teu suport incondicional. Has deixat la llavor del teu llegat en nosaltres i lluitarem per mantenir i llegar la teva energia i embranzida.

Des de la immensa tristesa d'haver-te de dir adeu com a amiga i com a activista només ens conforta pensar que tot el que has sembrat en nosaltres i a Manacor ens permetrà donar continuïtat a les activitats que, gràcies al teu esforç i el teu afany, ara consideram normals, però que sense tu, no existirien. La reivindicació de l'espai de la plaça de les Perleres, les xerrades formatives als instituts, les celebracions del dia de les dones escriptores, del dia de la poesia, els reconeixements a les dones de tots els àmbits... A més de les concentracions reivindicatives i crítiques al carrer i la permanent actitud vigilant davant totes les injustícies que afectassin primordialment les dones.

Gràcies per tant, amiga.

Col·lectiu de Dones de Llevant i Assemblea Antipatriarcal de Manacor