L’Ajuntament de Manacor ha expressat el seu sentit condol per la mort d’Antònia Matamalas Prohens, dona destacada de la societat civil manacorina, una figura estimada i respectada.

Antònia Prohens ha dedicat la seva vida a la defensa dels drets de les dones i la seva perseverança, dedicació i compromís amb el feminisme i la igualtat han deixat una empremta molt profunda en el teixit social de Manacor. La seva lluita incansable per la justícia i la igualtat continuarà sent una font d'inspiració per a les generacions futures.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha expressat en nom de la Corporació Munipal les més sinceres condolences a la família i a totes les persones que l'estimen. La seva memòria serà recordada amb estima i respecte. A més, l'Ajuntament de Manacor acompanya amb el sentiment al col·lectiu de Dones de Llevant.

L’STEI Intersindical també ha volgut manifestar el seu condol a la família i amics d’Antònia Matamalas i ha expressat el reconeixement a una persona que va fer de la lluita feminista la raó de ser de la seva vida.

«N’Antònia ha estat l’ànima de les Dones de Llevant, una activista imparable i insubornable que va posar per davant la tasca d’assolir la plena igualtat entre dones i homes, sempre amb unes formes exquisides, des del respecte i la discrepància. Una autèntica pionera del feminisme a Manacor i a la comarca de Llevant, avançada al seu temps. Una persona molt propera a l’STEI de Manacor, gran entusiasta i difusora del Calendari de la Dona que el sindicat edita cada any, entre moltes altres qüestions. Que la terra et sigui lleu, Antònia. El teu exemple ens empeny a seguir en la lluita per un món més just i amb la igualtat plena entre dones i homes», han assenyalat.