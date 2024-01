Torn a aquest mitjà després de quatre setmanes d’absència forçosa, per tant he de començar l’article amb un Bon Any 2024!.

Han passat aquestes setmanes i el genocidi a Gaza continua. Milers i milers de persones de totes les ciutats de l’Estat hem sortit dissabte a reclamar la pau, a exigir als governs europeus que siguin ferms davant el govern israelià i l’obliguin a un alto el foc, a la fi del genocidi del poble palestí a la franja de Gaza. Ara el president Biden dels EUA que ha posat el vet al Consell de Seguretat de Nacions Unides quan aquest reclamava la condemna a Israel, ara, diu que és ben possible la convivència de dos estats, el palestí i l’israelià en el territori.

Benvingudes les paraules però calen els fets. Dins ca seva, el President nord-americà té una societat civil que li demana accions com deixar de proveir d’armes l’Estat d’Israel, que els escolti i pugui recuperar credibilitat davant els seus, en una cursa electoral que ja comença.

Netanyahu tampoc ho té bé dins ca seva. Els familiars dels ostatges són cada vegada més radicals en la seva exigència d’una negociació que pugui retornar-los a casa. Els pacifistes israelians surten als carrers, però són silenciats pels mitjans de comunicació internacionals que no volen que es conegui la feblesa del govern davant la seva societat civil.

Mentrestant, hi ha enfrontaments armats a altres indrets de la zona geogràfica, atemptats diversos que encenen la situació i que fan més difícil les converses de pau.

Allò que no acaba però és la fam, la destrucció, les morts, a l’estreta franja geogràfica de Gaza, els corresponsals ens mostren testimonis de la impotència, la indignació, dels sobrevivents que reclamen pau, aliments, medicines, aigua... en una paraula que acabi la destrucció sistemàtica que pateixen de l’exèrcit israelià.

Un conflicte que no podem oblidar, que hem de continuar reclamant més contundència, més fermesa als representants polítics als organismes internacionals, Unió Europea, Nacions Unides... per acabar amb aquest genocidi d’un poble que té tot el dret a viure, a ser lliure.

Continuem exigint la pau a l’Orient Mitjà i a altres indrets, com Ucraïna -ara oblidada pels mitjans, volem un món en pau que la convivència i el respecte mutu siguin les normes internacionals de relació entre els pobles i els seus Estats.