Fa poques setmanes s'ha publicat el tercer volum de ‘Cantant a través del mur. Cançons per a la llibertat del poble sahrauí’. Els dos primers volums recopilen un total de quaranta-cinc cançons dels millors artistes del panorama internacional actual de l' "american music" (blues, country, folk ...) El tercer dels volums inclou un total de 52 cançons d'artistes de primer ordre de l'estat espanyol. Des del grup sevillà de punk rock Reincidentes, fins a l'enyorat José Antonio Labordeta, passant, entre d'altres , pel basc Jabier Muguruza, la gallega Uxia, o la mallorquina Maria del Mar Bonet. Per tant, hi ha cançons amb les quatre llengües de l'estat.

Les quatre parles són presents a tot el material gràfic que acompanya la caixa de tres CDs, inclús en el fulletó amb les lletres de les cançons, i que, sobretot, explica els grans trets del conflicte del Sàhara Occidental, i de l'injust patiment que fa gairebé cinquanta anys sofreix el poble sahrauí. Em sembla molt important –clau, diria jo- que, a partir de la música popular, es faci aquesta tasca de difusió de la causa sahrauí (que no és altra que la independència del Sàhara Occidental), d'explicació dels orígens del conflicte. No podem donar per fet que tothom coneix els ets i uts de la llarga lluita de, segons la legalitat internacional, l'únic i legítim representant del poble sahrauí, és a dir, del POLISARIO com a moviment d'alliberament nacional en un context de descolonització inconclusa.

Val a dir que aquest projecte solidari, millor dit, aquesta realitat cultural-musical solidària és fruit de la tasca de l'associació cultural donostiarra Club 44, i del lideratge del professor de dret internacional de la Universitat del País Basc, i activista de la causa sahrauí, Juan Soroeta.

Ara bé, el que em sembla absolutament rellevant és que l'elenc d'artistes que participen en els tres volums d'aquesta col·lecció de CDs és un exemple fantàstic de la transversalitat i grandària del moviment de solidaritat amb la justa causa sahrauí. La generositat de tants artistes no és una cosa freqüent. Ara no pot faltar la generositat de tots vosaltres.

La contribució de Maria del Mar Bonet en el volum III de ‘Cantant a través del mur. Cançons per a la llibertat del poble sahrauí’ és la coneguda i preciosa cançó -que canta amb Juan Valderrama- ‘Podries’. Un tema que acaba dient: "Si tu fossis nat / a la seva terra / la tristesa d'ell / podria ser teva". Hi ha moltes maneres de manifestar la solidaritat i empatia amb el poble sahrauí. Comprar aquí aquest CDs n'és una d'elles.