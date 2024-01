Un crim que ha de ser jutjat

A la denúncia per genocidi presentada divendres passat per Sudàfrica contra l'estat d'Israel davant la Cort Internacional de Justícia, on s'argumenta que «els actes i omissions d'Israel tenen caràcter genocida, ja que es duen a terme amb la intenció específica requerida de destruir als palestins a Gaza com a part del grup nacional, racial i ètnic palestí més ampli», Netanyahu replica avui que Israel mantindrà l'ofensiva que va iniciar per octubre «amb una justícia i moralitat sense igual, el més moralment possible, fent tot per evitar fer danys a civils, mentre Hamàs (...) els usa com escuts humans».

La realitat és que fa dies, mesos, anys que la població palestina de Gaza i altres enclavaments territorials, pateixen directament enormes i destructius atacs militars planificats amb el suport logístic, polític i diplomàtic de l'anomenat mon occidental, especialment dels Estats Units, però també amb silencis ensordidors còmplices de la Unió Europea, amb Alemanya al cap davant. Aquests atacs han provocat només des del mes d'octubre, més de 21.000 morts i altres molts milers de malferits de ciutadans palestins, molts i molts d'ells infants.

Fa anys que existeixen resolucions de l'ONU d'obligat compliment per a l'estat d'Israel i estats àrabs limítrofes, per tal de solucionar una situació territorial colonial mal resolta, amb l'objectiu d'establir l'existència pacífica de dos estats, el d'Israel i el de Palestina. Mai aquestes resolucions han estat complimentades i el problema enlloc de ser resolt, ha empitjorat molt més amb conseqüències tràgiques directes sobre les dues comunitats, però sobretot sobre la de la població palestina.

Llegesc avui mateix que el president Biden segueix aprovant partides de suport militar a Israel, d'aquí li ve tanta valentia i arrogància a l'estat sionista. Ningú pot negar l'enorme patiment històric sofert per la població jueva i, personalment, considero una solució a la seva existència com a poble la conformació de l'estat d'Israel en els territoris palestins aprovats el 1947 per les Nacions Unides, després dels fets traumàtics de l'holocaust i la segona guerra mundial. Que els països àrabs no han volgut o no han sabut treballar en favor d'aquesta solució, no lleva que el que aquests dies està patint el poble palestí de Gaza s'hagi de considerar un crim de genocidi i que, per tant, s'hagi de jutjar com a tal també en el Tribunal Penal Internacional.