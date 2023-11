La cinquena Escola Sobiranista a Mallorca

Divendres 1 de desembre i dissabte dia 2 tindrà lloc la cinquena edició de l’escola que organitza el Fòrum Sobiranista en col·laboració amb Coppieters Foundation, la primera entitat que agrupa una vintena de fundacions d’arreu de l’estat espanyol i la segona, la fundació dels partits que formen ALE -Aliança Lliure Europea.

En aquesta ocasió l’escola se celebrarà a Mallorca, organitzada pel Fòrum com en cada ocasió però amb la imprescindible infraestructura de l’entitat de cada lloc i aquí la Fundació Darder Mascaró. El títol d’enguany: ‘Sobirania i polítiques transformadores per a una transició ecosocial’. L’escola comptarà amb uns setanta inscrits més els ponents, que es trobaran a Portocristo, Manacor.

Començarà el divendres amb la sessió inaugural ‘L’emergència climàtica: causes i possibilitats’ a càrrec de Pau de Vílchez professor de Dret Internacional de la UIB, presidentdel Comitè d’Experts per a la Transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears, Vicepresident del Laboratori del canvi climàtic de la UIB i responsable a l’Estat espanyol de la iniciativa Clean Energy for EU islands, de la Unió Europa. Moderarà Maria Victòria Llull secretària general de Mallorca Nova.

Més tard es traslladaran a Manacor on es desenvoluparà un acte de debat polític que consistirà en una taula rodona ‘El repte plurinacional d’aquesta legislatura.Visions des de les esquerres sobiranistes dels països de l’Estat’. En formaran part: Vicenç Vidal, diputat de Sumar MÉS al Congrés, Àgueda Micó, diputada per Compromís, Idurre Bideguren, senadora d’EH Bildu, Jorge Pueyo, diputat al Congrés per Chunta Aragonesista, Carmen da Silva, senadora pel Bloque Nacionalista Gallego, i Francesc-Marc Álvaro, diputat al congrés per Esquerra Republicana de Catalunya.

El dissabte 2 de desembre se celebraran tres sessions de debat, cadascuna començarà en plenari amb intervencions de tres ponents, després s’organitzaran diferents grups pel debat, que més tard hauran d’exposar-se les conclusions del mateix en el plenari. Al final de la jornada es reunirà per a treure les conclusions.

La primera sessió ‘Transició del model turístic’, comptarà amb Margalida Ramis -portaveu del GOB, Biel Barceló, ex-conseller de Turisme del Govern autonòmic, i Silvia Lidia Fancello, activista política i jurista sarda, membre d’Autonomia e Ambiente, xarxa de partits territorials federalistes i autonomistes d’Itàlia.

La segona ‘Transició energètica i mobilitat’, amb Ferran Rosa, exdirector de l’Institut Balear d’Energia a la legislatura passada i actual diputat de MÉS per Mallorca al Parlament de les Illes Balears, Torcuato Teixeira, assessor jurídic de la Federacion nacional de Cofradias Galegas, Mercedes Vidal Lago, experta en mobilitat, exregidora de l’Ajuntament de Barcelona 2015-2019, i expresidenta de Transports Metropolitans de Barcelona TMB, i Ander Eriksson, exministre d’energia i medi ambient de les Illes Aland -minoria sueca de Finlàndia.

I la tercera, ‘Transició justa’ tindrem Mikel Otero, secretari de transició ecològica d’EH Bildu, Carme Porta experta en Renda Bàsica Universal, Alain Retiere científic, activista ecologista bretó i director de l’Institut per al Desenvolupament -Marsella i de l’observatori TASK, i Andreu Escrivà, ambientòleg, divulgador científic i autor d’’I ara jo què faig? Com vèncer la culpa climàtica i passar a l’acció’ -Sembra llibres, València 2021.

Es tancarà l’escola el vespre del dissabte i s’oferirà als assistents una visita guiada, el diumenge 3 al matí, pels espais de la memòria històrica antifeixista de Manacor, a càrrec de l’historiador manacorí Antoni Tugores.

Una nova edició de l’Escola Sobiranista que esperem que sigui molt profitosa i interessant per totes les persones inscrites, d’arreu de l’Estat espanyol.