El mai aconseguit 0,7% per a cooperació internacional

Recordem-ho: L'any 1972 Nacions Unides va establir que la cooperació internacional hauria d'assolir el 0,7 del PIB en tots els països occidentals. Ha passat més de mig segle i l'objectiu mai s'ha aconseguit.

Posats a recordar, recordem també que va ser el moviment social entorn del 0,7% qui va popularitzar aquest objectiu. De fet, davant el clamorós incompliment de les administracions, va esdevenir en reivindicació i motiu de mobilització. L'any 1994 el clam a favor del 0,7% per a cooperació internacional surt al carrer. És l'any de les grans acampades arreu de l'Estat espanyol, i, sobretot, a Barcelona i a Madrid. Tot i que, personalment, vaig viure més intensament l'acampada del madrileny Paseo de la Castellana, a Palma també n'hi va haver –si no recordo malament en el Parc de la Mar- d'acampada pel 0,7%. El cas és que, si fa no fa, tres dècades després d'iniciar-se la lluita de carrer, el 0,7% per a cooperació internacional continua sent més una promesa electoral que no pas una realitat.

Els números canten: En 2023 el percentatge del PIB en ajuda oficial al desenvolupament (AOD) del Regne d'Espanya, segons dades oficials, només aconsegueix el 0,28%. Més allunyat del 0,7% està el de les Illes Balears que la Coordinadora d'Organitzacions per al Desenvolupament a l’informe ‘Análisis de los presupuestos autonómicos 2023’ avalua en un 0,11%.

Malgrat tot, és evident que ha valgut la pena la lluita. Si més no pel que, al seu llibre pòstum -’Paraules d'Arcadi. Què hem après del món i com podem actuar’-, explica Arcadi Oliveres: "Penso que totes les lluites i reivindicacions tenen el seu sentit i deixen el seu pòsit. Que res és en va encara que no s'aconsegueixin tots els objectius. En el cas de la campanya del 0,7%, que jo vaig viure ben intensament, i que m'agrada explicar com a exemple de bona coordinació entre moviments socials, no vam aconseguir l'objectiu, ni ara, vint-i-cinc anys després! Però es va saber més sobre cooperació, sobre relacions nord-sud, sobre deute i altres elements que abans semblaven reservats només a algunes ONG o a experts, i que després de la gran campanya del 0,7% es van fer més populars i massius. Va ser 'escola' i iniciació en els moviments socials per a molta gent".

L'Arcadi, com sempre, l’encertava. No debades, el 0,7% per a cooperació internacional encara és un objectiu de la comunitat internacional inclòs en la meta 17.2 de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. No es pot menystenir la importància d'aquella 'escola' en aquest manteniment del 0,7% a l'agenda internacional. Tal vegada convindria desinstitucionalitzar l'exigència (internacional, estatal, i local) d'acceleració de l'acompliment del 0,7%. En temps tenebrosos de guerres, cal hissar més que mai la bandera de la cooperació internacional, i, òbviament, alçar com mai un potentíssim moviment pacifista.

I, sens dubte, convé preparant-nos per a fer front a qualsevol retrocés a casa nostra. Vet aquí un tercer recordatori: Ni al "Acuerdo conjunto de PP y VOX para el Gobierno de las Islas Baleares" ni al discurs d'investidura de la Sra. Prohens no hi ha cap compromís en matèria de cooperació internacional. Com ens governen els bàrbars contraris fins i tot a la moderada Agenda 2030, tot és possible. Vius i ungles!