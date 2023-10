Discriminacions lingüístiques per tot arreu

Des del Diari Balears vull donar les gràcies per deixar-me exposar breument algunes discriminacions a la nostra llengua que he sofert a Mallorca des de diferents indrets i que cada vegada s'incrementen gràcies a l'actuació d'aquest desgovern fermat per l'extrema dreta, amb unes idees d'autoodi cap a la LLENGUA CATALANA i tot el que faci referència a la seva cultura.

1. OPTICA UNIVERSITÀRIA JAUME III. 6/6/22. L'optometrista per dues vegades em va exigir que parlàs en "español". Vaig fer reclamació a l'oficina de defensa dels drets lingüístics a les Illes Balears. Reclamació GOIBE 360109/22.

2. ACADÈMIA I MUSEU RAFA NADAL. 17/10/22. Manacor. Tota la informació del museu està en castellà i anglès. Vaig fer reclamació a l'oficina de defensa dels drets lingüístics a les Illes Balears. Reclamació GOIBE 602483/22.

3. TIB SINEU-MARIA DE LA SALUT. . 13 GENER 2023. Quan li vaig demanar al conductor informació em va dir "en castellano por favor". Reclamació al TIB (09831).

4. TIB SINEU-MARIA. 6/9/23. Quan demanava informació horària al conductor em va dir que li parlàs en castellà. Reclamació al TIB (24265).

5. TIB. SINEU-MARIA DE LA SALUT. 8/9/23 El conductor no entén res de res en català. Reclamació al TIB (24265).

6. LEROY MERLIN. PALMA. 8/2/23. Quan vaig a pagar a la caixa la dependenta (persona argentina) m'exigués que parli en "español, ja que estamos en España". Em va indignar. Reclamació feta a LEROY MARLIN sense cap registre. Reclamació feta a la Conselleria de Salut i Consum.

7. LEROY. PALMA. 14/9/23. Quan vaig a pagar a la caixa la dependenta (persona argentina) m'exigués que parli en "español, ja que estamos en España". Em vaig sentir indignat i discriminat. Reclamació feta a LEROY MARLIN sense cap registre. Reclamació feta a la Conselleria de Salut i Consum.

8. Restaurant CA'L REIET. Cala Porto Pí. 3/10/23. Quan vaig demanar un tallat el cambrer no em va entendre, però sí que tot d'una em va obligar a canviar de llengua, cosa que no vaig fer. Quan vaig parlar amb la propietària per telèfon i li vaig explicar el cas em va penjar.

Pel que fa als punts 7 i 8 voldria exposar que un dia em vaig trobar una parella de joves argentins i que em demanaren si a Mallorca eren ben vists o rebuts. Jo els vaig respondre que això no ho sabia, però vaig aprofitar per dir-los que ja m'he trobat amb altres persones argentines i el primer que surt de la seva boca és "EN ESPAÑOL" i els hi vaig dir que tenim llengua pròpia i que l'han de respectar tal com diu el nostre estatut. Potser seria una bona idea informar el Consolat Argentí d'aquesta actitud per part d'alguns dels seus ciutadans per tal que n'estiguin assabentats i s'integrin a la nostra Comunitat amb respecte i educació.

Molt cordialment,

Pere Crespí