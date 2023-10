Una gran oportunitat per al nostre diputat sobiranista

Ara que ha començat el compte enrere de la investidura del president d’Espanya, trob que ha arribat el moment que el primer diputat de les illes Balears qualificat de sobiranista, o d'independentista, com ha fet el digital El Diario, expliqui a canvi de què estaria disposat a donar el seu vot. És una gran oportunitat per a Vicenç Vidal, que just després de ser elegit va dir que seria «la veu de les Balears i d'aquelles qüestions que històricament hem volgut reivindicar».

Pel que fa a les demandes que es poden posar damunt la taula, vet aquí la meva llista:

- Reconeixement del dret a l’autodeterminació, com és obvi.

- Indult o amnistia per a Valtònyc.

- Concert econòmic.

- Condonació dels 9.000 milions de deute provocats per l’infrafinançament de l’Estat espanyol espoliador.

- Pagament del deute històric sanitari, de 2.800 milions d’euros segons el sindicat mèdic.

- Pagament dels 443 milions del conveni ferroviari signats per Zapatero (PSOE).

- Gestió de ports i aeroports.

- Competències en immigració.

- Prohibició de venda d’habitatges a no residents.

- Múltiplex de TDT per poder rebre tots els canals en català.

- Versió en català de totes les plataformes de televisió.

- Inversió de xoc en normalització del català a les Balears, com a mínim per una quantitat equivalent a la que se’n du el Instituto Cervantes.

- Obligació del coneixement del català per a jutges, fiscals, policia i militars.

I podríem continuar, sense oblidar que l’objectiu final d’un diputat sobiranista, per definició, és dur el seu país a la independència. Ens trobam davant una magnífica ocasió, per tant, perquè la veu de les Balears es faci sentir a Madrid i arribi fins al racó més espanyolitzat del nostre territori, i per espolsar-nos de damunt el paparró del derrotisme i el «no hi ha res a fer». El que seria una traïció en tota regla, en canvi, tant al país com a les paraules del mateix diputat, és votar Pedro Sánchez a canvi de no-res. Això sí que no tindria perdó.