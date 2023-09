Amb els antifeixistes de Pego!

Aquest dissabte hauria volgut ser a Pego (Marina Alta, País Valencià) per ser part de les activitats de suport als joves antifeixistes que seran jutjats el proper 17 d'octubre per haver-se manifestat i haver fet fora del poble una quarantena de nazis ultres del Club de Futbol Gandia.

Els nazis es varen passejar tot el dia (18 d’octubre del 2020) per la localitat de la Marina fent càntics d’enaltiment a Hitler i omplint els carrers d’adhesius amb la cara del dictador. Arran d'això, diversos col·lectius antifeixistes es varen organitzar per a fer-los fora. La Guàrdia Civil va fer detencions aquella nit i els dies següents: només va actuar contra els antifeixistes. Cap nazi ha estat perseguit ni per la Policia ni per la fiscalia.

Amb el lema 'No passaran' es farà un acte-concert solidari i altres activitats de suport als joves antifeixistes a qui demanen més de 100 anys de presó.

Per diverses raons, aquesta vegada no hi podrem ser físicament.

Però hi serem de pensament i donant tot el suport possible i tornant a cridar: no passaran!