Triar entre 'units en la diversitat' o 'separats per la austeritat'

Aquest dimarts, 19 de setembre, és un dia clau per a la nostra llengua, la llengua de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. La llengua que compartim amb Catalunya Nord, Andorra, el Principat de Catalunya, la Franja i el País Valencià.

Aquest dimarts, és podrà parlar, sense interrupcions, al Congres espanyol de diputats, en català. Resulta cridaner que la bona educació i el respecte cap a la diversitat arribin després de gairebé 50 anys de predicar que vivim en un sistema democràtic.

També aquest dimarts el Consell Europeu decideix si el català es reconeix com a llengua oficial de la UE. En aquest cas la decisió arriba 37 anys després de la incorporació de l'Estat espanyol a la comunitat europea.

Els estats representants dels Estats que formen la UE han de decidir si continuen la construcció europea essent fidels a la idea fundacional 'units en la diversitat' o si trien trair aquesta idea i imposar la idea nova de 'separats per la austeritat'.

Si votassin en contra del reconeixement oficial del català, en realitat, estarien votant en contra de les seves pròpies llengües. Perquè si consideren que incorporar el català és una mesura que, bàsicament representa una despesa econòmica, aleshores, qualsevol representant polític, o ciutadà, estarà legitimat per fer una proposta que estalviaria molta despesa econòmica: retirar l'oficialitat de la majoria de les 24 llengües que actualment tenen aquest estatus... Crec que, plantejat així, hi hauria un ampli consens en que aquest no és el camí.

I tanmateix, la visibilitat que tendrà aquests dies la nostra llengua, la llengua catalana, serà la més important de tota la Història.