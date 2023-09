Infreqüències indignes

El nou govern ultradretà de Palma no té intenció de facilitar l’ús del transport públic als ciutadans. L’anterior govern de progrés, tampoc.

S’ha sabut aquests dies que, diverses línies han reduït encara més les seves freqüències. Mirant el web de l’EMT, per als dies feiners la cosa queda així, si no he vist malament. Jutjau vosaltres mateixos: Línia A1- 12 minuts, LíniaA2-30 min., Línia CC-30 min, Línia1-25min, Línia3-20min, Línia4-9min, Línia 5-12min, Línia 6-40min, Línia 7-15min, Línia 8-9min, Línia 9-60min, Línia 10 – 15min, Línia11 – 40min, Línia12-25min, Línia14-20min, Línia16-20 min, Línia 18-60min, Línia 19-30min, Línia 20-30min, Línia 22-40min, Línia 23 – 15min, Línia 24 -25min, Línia 25-20min, Línia 27-30min, Línia 28- 30min, Línia 29-30min, Línia 31-60min, Línia 32-60min, Línia 33-20min, Línia 34-50min, Línia 35-10min, Línia 36-45min, Línia39-30min, Línia 40-30min, Línia 46-20min, Línia 47-20min.

A l’anterior podeu afegir que la freqüència del metro és 20 minuts.

Si consideram que un transport públic, per ser eficient, hauria de tenir freqüències entre 5 i 10 minuts (i no diguem d’un servei de metro), jutjau.