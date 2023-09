La temperatura escolar

L’educació és un dels pilars de l’Estat del Benestar, on els protagonistes són els membres més sensibles de la nostra societat: els fills. L’escola no és ni s’ha de tractar com un simple aparcament de nins, necessari perquè els pares puguin desenvolupar el seu treball. Les normatives pareixen fetes no amb l’objectiu real de formar ciutadans, sinó com el principal recurs per no aturar la maquinària productiva d’aquest país. I aquesta és la gran errada de la societat actual. Estem prioritzant la productivitat al coneixement.

Un exemple és la necessitat de confort tèrmic, el qual és un dels grans oblidats del sistema educatiu. Conegut, ja que una de les polèmiques en les darreres eleccions eren les altes temperatures que sofririen els membres del procès. Ràpidament, en una societat adultocèntrica, es compren ventiladors i «pingüins» per aquest dia.

I què penseu que viuen els vostres fills durant la resta de l’any? No són infreqüents les notícies d’alumnes amb jaquetes, guants i fins i tot flassades durant l’hivern. Sistemàticament s’està incumplint la llei de Prevenció de Riscos Laborals, la qual estableix una temperatura màxima de 27º de calor i 17º de fred a interiors. És urgent posar en marxa plans d’acondicionament, instal·lació o renovació de la climatització en els centres educatius. I dotar-los del pressupost necessari pel seu ús i manteniment. No potser que, en un centre com l’IES Sant Marçal entre molts, no es puguin emprar per falta de doblers.

El manteniment dels edificis escolars és una assignatura pendent dels nostres polítics. No potser que el lloc on els nostres fills estan una tercera part del dia no tingui el confort tèrmic necessari pel desenvolupament de l’activitat escolar. Amb calor, us puc assegurar que no s'aprèn. I escriure amb guants és molt complicat, ho podeu intentar a casa. És tasca dels pares denunciar aquesta situació. Als docents, els quals tan sols som treballadors, no ens escolten. Denuncieu.