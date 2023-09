Fenòmens paranormals a Santa Catalina

Corria el mes de maig de l’any passat quan el batle Hila, sorprenia una vegada més els pobres ciutadans amb les seves esperpèntiques declaracions. Aquella vegada feu befa de la lluita dels veïnats del barri de Santa Catalina contra l’incivisme i la il·legalitat que des de fa anys van associats a les activitats d’oci i restauració del barri, a més de la conducta salvatge dels clients. Lluny d’admetre l’abandó de la zona per part de les institucions, s’atreví a dir que eren els veïnats els que fins i tot denunciaven el fet de permetre que la gent passejàs pel carrer. Esperpèntic.

Pensàvem que ho havíem vist tot, quan fa just només uns dies aparegué en escena Javier Bonet, actual tinent de Batle de PP-Vox a l’Ajuntament de Palma. En plena sintonia amb Hila, no dubtà en afirmar a la premsa que eren els veïnats que cada dia pateixen de sorolls i altres formes d’incivisme els que estaven fent molt de renou des de l’arribada al poder dels ultradretans. Increïble de creure si no fos perquè està publicat per un mitjà periodístic d’aquest país. Més encara, quan el clam dels veïnats de Santa Catalina no és altre que demanar silenci, civisme i respecte, valors tots ells que qualsevol persona diria que formen part de l’ideari conservador i de qualsevol persona civilitzada, tengui la ideologia que tengui.

La indiferència davant el problema per part de dretans i esquerrans posa en evidència la manca de valors democràtics i cívics de la classe política que hem de patir en aquest país. La confluència dels dos fets no deixa alternativa si no pensar que a Santa Catalina alguna cosa paranormal passa. No s’entén que un batle presumptament de progrés i un tinent de batle ultraconservador l’emprenguin contra uns pobres ciutadans que no fan altra cosa que demanar silenci, civisme i respecte. Mals auguris per la ciutat de Palma, si ni consistoris de progrés ni d’ultradreta són capaços de fer una ciutat ordenada, on es compleixin les lleis, i on sigui possible viure i conviure amb tranquil·litat, de dia i de nit.