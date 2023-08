La llengua cooficial és el castellà

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears ho diu molt clar, "la llengua pròpia de les Illes Balears és el català, i el castellà és cooficial».

Quina part d'aquesta frase tan curta no són capaços d'entendre els polítics i polítiques d'aquestes illes?, i davant aquesta greu falta de comprensió lectora, com és possible que un any i un altre, encara ocupin llocs de responsabilitat?

Pensam que podem dir que el cent per cent de les persones que vivim a aquestes illes reconeixem el dret a totes les metgesses i metges a fer feina allà a on a ells vulguin o puguin, no faltaria més. Però trobariem d'un egoisme denunciable que aquestes mateixes metgesses i metges no ens reconeguessin a nosaltres el nostre dret a ser atesos amb la nostra llengua quan necessitam assistència sanitària.

Per això, no podem entendre l'actitud dels polítics, ara del PP (Balears), però no oblidem el que va intentar el gener passat el PS(IB)-PSOE, com deim, no entenem l'actitud d'aquests polítics que ens dibuixen dia si, dia també, un col·lectiu sanitari tan egoista i inhumà que estaria encabotat en atendre'ns però no a entendre’ns.

Si la metgessa o el metge, o la infermera/er ha estudiat una carrera amb la vocació de cuidar, com podria tenir aquesta rancúnia de negar-se a aprendre una llengua, el mínim, per poder-se comunicar amb un pacient?

Aquest dilluns, 28 d’agost, el PP (Balears) va reblar el que fa anys i panys que intenten, l'un i l'altre dels dos partits espanyolistes, llevar el requisit del català a la sanitat; n'han fet rodes de premsa i tot (com va fer en el seu moment el PS(IB)-PSOE i ara no hi ha un soci de govern que el pugui fer recular; no, ara el soci de govern és un col·lectiu antisistema i anticonstitucional, nacionalista espanyol que té com a objectiu l'aniquilació de tot el que s'oposa a la "una, gran i opressora" que pregonen; i el PP Balears es vesteix de glòria posant el llit als feixistes i fent-los la feina bruta.

I mentre entre partits van esmicolant història i cultura, els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes hem de romandre orfes d'un dels drets més elementals, el dret a la llengua pròpia en qualsevol àmbit de la vida. Volem una Mallorca lliure, independent, moderna, igualitària i feminista; i volem anar al metge/ssa amb la seguretat que ens entendrà (a més d’atendre'ns).

Francisca Grimalt

Coordinadora agrupació territorial ASM Llevant.