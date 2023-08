Un estiu de dones

Aquest estiu del 2023 el recordarem per molts motius, però no em negareu que podem dir que és una estació de dones. Per una banda, la part positiva tenim una Presidenta del Congrés que és mallorquina, na Francina Armengol Socias, una feminista que ho va reivindicar clarament a la seva presa de possessió. Enhorabona, des d’aquestes línies, gràcies per fer evident que s’ha d’esmentar el problema social de les violències masclistes, pel compromís clar de dur les llengües oficials a la Cambra on radica la sobirania popular, per la ferma voluntat de dur el diàleg constant com a norma de l’acció institucional.

També en positiu el gest de la cantant Amaral, en nom de tantes altres dones mostrant els pits a un concert, lloc poc habitual, reivindicant la nostra dignitat. I finalment, la final del mundial de futbol femení, independentment de tota la parafernàlia exagerada que l’ha revoltada. Enhorabona per jugadores mallorquines que hi eren, la marratxinera Cata Coll, i na Mariona Caldentey.

Per altra, la part negativa les escandaloses xifres de dones assassinades en els mesos d’estiu, juliol i agost, a tot l’Estat espanyol. 35 fins al nou d’agost, 39 òrfenes i orfes menors de divuit anys. D’escàndol i d’alarma social, per això és tan important que la tercera autoritat de tot l’Estat, la Presidenta del Congrés, el President del Senat també, esmentessin als seus discursos la necessària unitat social per enfrontar el problema.

Un estiu on s’ha parlat molt de dones, de feminisme. La pel·lícula 'Barbie', que vaig comentar fa unes setmanes, ha tingut comentaris, crítiques, opinions diverses, unes reivindicant el missatge antipatriarcal, feminista. Altres en contra, la veuen com a superficial o per manca de qualitat cinematogràfica. El pitjor, la prohibició que ha patit a alguns països com el Líban, l’Aràbia Saudita, Kuwait, Algèria, per promocionar l’homosexualitat, diuen, o com a Vietnam per com mostra un mapa amb reivindicacions territorials de la Xina. Igualment ha rebut crítiques duríssimes dels mitjans més conservadors dels EUA, els trumpistes, per atacar el patriarcat.

S’ha parlat i s’ha patit, en aquest estiu, una violència masclista «en grup», coneguda pel trist cas de Pamplona, en manada. Aquí a Mallorca, a Magaluf i a Can Pastilla, però també a altres indrets de l’Estat. Violacions en grup que a més són gravades pels mòbils, i que afortunadament, el culpables han pogut ser agafats i empresonats en els majors dels casos.

Sembla que no podem parlar d’igualtat, de feminisme, d’avenços en la societat, si a la vegada no hem de recordar el trist i dur peatge de les violències masclistes que continuen pagant tantes i tantes dones només pel fet de ser dones.

Recordarem aquest estiu de dones, per la part negativa ens encoratja a continuar reivindicant major implicació social, de les institucions a tots els àmbits conjuntament amb totes les associacions, entitats, partits polítics, sindicats, clubs esportius, i la ciutadania en general, per denunciar el masclisme en totes les seves manifestacions.

Recordarem aquest estiu de dones per la part positiva, amb l’orgull de veure representants polítiques al capdavant d’institucions importants, que seran i són referents per moltes al·lotes i nines que es qüestionen el seu paper, i amb l’admiració que promouen els gestos valents d’aquelles que volen rompre barreres per continuar avançant cap a la igualtat.