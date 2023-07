Una passa endavant i una enrere, o més

El món evoluciona, afortunadament, però tan poc a poc que si no t’hi has implicat de jove no en pots percebre l’evolució. Especialment l’evolució social: de les balmes de Son Matge fins a l’Ateneu de Maó, per posar un exemple. Evidentment que els toros són una autèntica vergonya a la societat del segle XXI, però tots estarem d’acord que el circ romà era pitjor, i el futbol és molt millor, tot i que evidentment encara molt millorable. Els darrers casos de violència racista sembla un gen recessiu del circ romà que, de moment amb corbata, ha tornat a les institucions de les Illes.

Diuen que la caiguda de l’imperi Romà va provocar un retrocés social que va durar mil anys, amb la cooperació imprescindible de l’Església, però fou molt més. Al cap de mil anys hi ha el Renaixement que sí, torna a un nivell de cultura òptim, però per pintar, esculpir, les ocurrències de Leonardo da Vinci i poca cosa més. En segles posteriors encara fan amollar el mac a Galileu, continuen cremant “bruixes”, xuetes i ves a saber que més, en nom de Déu i del Rei. L’esclavatge no s’aboleix fins al segle XIX, especialment gràcies als ianquis, no als bisbes espanyols. Espanya va esser el darrer estat en apuntar-s’hi, Isabel II se n’enduia “el tres per cent” o molt més, i a Cuba encara continuà havent-hi esclaus fins que els espanyols hi perderen el domini (1898), els vaixells, l’honor i l’oremus.

I és que l’estat Espanyol, que tampoc no en té l’exclusiva, sempre vol tornar a un passat que va esser millor, segons la memòria selectiva d’alguns, o la història reinventada, que ja havia estat escrita per ordre dels conquistadors. El general Paton enyorava l’imperi Romà, Ferran VII (‘el deseado’ dels madrilenys) va fer ressuscitar la Inquisició, Alfons XIII s’estimava més una dictadura que dues democràcies, els de VOX voldrien tornar al temps de Franco.

Per altra banda, totes les fites d’evolució social s’han aconseguit anant a la contra dels règims conservadors de privilegis i ha estat per part de gent radical (la gent normal mira telefems i protesta fluixet) o governs d’esquerres compromesos, o pressionats per a què es comprometin. És així des de la Revolució Francesa fins al matrimoni homosexual en període del PSOE, que després se n’aprofiten els del PP, com de tota la resta, que és un altre tema paral·lel. Els que ara s’aferren tant a la Constitució, com abans al ‘Dios-patria-rey’, al seu moment no varen votar ‘sí’.

En el cas de les Illes el cas més evident és la protecció d’espais naturals, que ara gaudeix tothom, i més que tothom els hotelers de prop, sempre ha estat cosa de governs de l’esquerra, mentre els de dreta han desprotegit (parc de Llevant). Matas va eliminar l’ecotaxa per canviar-la per una targeta idiota, mentre a Europa ja no deu quedar cap ciutat que no en cobri.

A tot això, s’ha tornat a votar retorn al passat, o més enllà. Si Bauzá va regirar el món educatiu, els nous representants polítics ja han evidenciat que s’ampliarà a quasi tot el que hem avançat des de l’any 1975, amb especial menyspreu absolut envers els pilars del que queda de la nostra cultura i territori. La consigna sembla ser arruïnar els referents del país i del paisatge: llengua, cultura, escola, espais naturals, escalfament global, Obra Cultural Balear, GOB, Memòria Històrica...

I si sempre era un mal moment, l’actual és fatal: les Balears estan saturades, el turisme ja s’ha menjat tots els recursos i per mantenir-lo ha de venir més mà d’obra de fora, per als que la nostra terra no és més que una mina per acabar-la d’explotar. Les infraestructures estan totes petades i a veure qui en pagarà la remodelació, a part que del paradís on se suposava que vivíem, ara resulta que a la platja no hi cabem. Sobre l’escalfament global... mentre això s’escriu... 36º, de mínima a Sóller, que segons els metges fa impossible dormir. El català està reculant de mala manera, i si s’encaboten en dir-li ‘mallorquí’ molt pitjor, ja que el mallorquí és català trossejat.

Ara sí que haurem de tornar a treure les camisetes verdes, però no bastarà, en necessitarem de verd més fosc per la defunció de Medi Ambient (institucional, de moment, però espera...), una altra de negra contra els assassinats masclistes, els de Franco i altres ocurrències va de retro VOX, i ja està, que si no, els joves que han de viure en 30 m2 diran que no poden venir.

A tot això els protagonistes de l’Assemblea de Docents deuen tenir deu anys més, mentre ara el que s’usa és protestar per les xarxes socials, si pot esser pels grups de WhatsApp. D’aquí a 15 anys tornem-hi-torna-hi, i jo ja no sé quants anys més tendré, ni quin país me quedarà.

Ja m’ho deia mon pare: ‘Això ha estat canviar pets per merda’.