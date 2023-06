El Manchester City de futbol masculí és l'actual campió de la Champions League. També ha estat el campió de la Premier league (actualment la competició de futbol més potent del planeta) i la Copa de la Federació Anglesa de Futbol. Aquests èxits són en gran part, gràcies a la feina del seu màxim responsable tècnic, el català Pep Guardiola.

Pep Guardiola ha sumat, així, el seu segon triplet. El primer l'havia assolit amb el Barça.

El palmarès de Pep Guardiola és impressionant: ha aconseguit un total de 35 trofeus en la seva encara breu carrera com a entrenador, després d'haver passat per FC Barcelona, Bayern de Munich i Manchester City, i ja és un dels tècnics que acumula més títols de la història del futbol.

Pep Guardiola és l'exemple d'un esportista triomfador que sempre ha sabut encaixar les victòries i l'èxit amb humilitat i esportivitat.

Pep Guardiola és un exemple de recerca constant de l'excel·lència.

Sempre ha transmès valors de manera exemplar, com ara l'esportivitat, la feina en equip, l'esforç i la superació personal, valors molt positius no només des d'un punt de vista individual, sinó també per al progrés col·lectiu.

A més a més, Pep Guardiola és una persona compromesa amb la Cultura.

Ha mantengut sempre una actitud desacomplexada que ha ajudat a normalitzar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit del l'esport d'elit.

Ha ajudat a la projecció d'una catalanitat oberta, culta i cívica.

I ha mostrat, també, el seu compromís amb la resolució dels conflictes per la via del diàleg.

Per tot això, Pep Guardiola és admirat a nivell internacional i a dia d'avui és un dels catalans més coneguts i admirats de tot el món.

Tot el món admira Pep Guardiola. Tot el món? No! L'espanyolisme imperant al Regne d'Espanya l'odia a mort i si hagués quedat a fer feina en territori sota jurisdicció espanyola, Pep Guardiola, avui, seria tancat a la presó.