Prohibeixen l’ús de telèfons mòbils a tots els centres de les Balears sostinguts amb fons públics

La Conselleria d’Educació i Universitats publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d'aquest dimarts la nova Ordre per la qual es regula l’ús dels telèfons mòbils i d’altres dispositius electrònics personals als centres educatius no universitaris sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de les Illes Balears.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha comparegut davant els mitjans de comunicació per a explicar aquesta nova normativa que entrarà en vigor a partir del curs 2025-2026 i que prohibeix l’ús dels telèfons mòbils en l’àmbit escolar. Vera ha estat acompanyat pel secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Suñer, i per la directora general de Planificació i Gestió Educatives, Catalina Ginart.

Vera ha explicat que l’Ordre desenvolupa en el Decret 4/2023, que aprova el Reglament Orgànic dels Centres, i el Decret 121/2010, que estableix els drets i deures dels alumnes, així com les normes de convivència als centres docents no universitaris. Aquests decrets proporcionen el marc normatiu en què s’inscriuen les normes d’ús dels dispositius mòbils i es tipifica l’ús indegut d’aquests aparells.

Amb l’aplicació de la nova Ordre, l’alumnat no podrà fer ús de telèfons mòbils ni d’altres dispositius electrònics personals durant tota la jornada escolar, que inclou l’horari lectiu, l’esplai, els períodes dedicats a activitats complementàries i extraescolars, i sortides. Excepcionalment, l’alumnat d’educació secundària i dels ensenyaments postobligatoris, podrà fer ús d’aquests dispositius, si no es poden usar els dispositius del centre, exclusivament per a activitats puntuals amb finalitats didàctiques i sempre sota criteris pedagògics degudament justificats.

De manera excepcional, es podrà autoritzar l’ús personal d’aquests dispositius en casos justificats per circumstàncies individuals concretes, especialment aquelles de caràcter mèdic.

En cas d’un ús indegut dels dispositius electrònics personals, el centre podrà aplicar mesures correctores, com ara la retirada del dispositiu per part del personal docent o de l’equip directiu durant la jornada escolar. L’alumne haurà d’apagar el dispositiu en el moment de la retirada.

Els centres docents que imparteixin els ensenyaments de formació professional de grau superior, de règim especial o d’adults, poden adaptar el contingut d’aquesta Ordre per a l’alumnat en els períodes no lectius durant la jornada escolar en aquests nivells educatius. Així, en les normes d’organització, funcionament i convivència de cada un d’aquests centres, s’han de regular les condicions i els requisits perquè l’alumnat pugui fer ús dels telèfons mòbils i les conseqüències de l’incompliment d’aquests.

Aquesta nova Ordre, de caràcter obligatori per a tots els centres finançats amb fons públics, dona continuïtat a les instruccions aplicades durant el curs 2024-2025 als centres públics, que en el cas dels centres concertats tenien caràcter de recomanació.

Des del servei Convivèxit de la Conselleria d’Educació i Universitats, es fa una valoració molt positiva sobre l’aplicació d’aquestes instruccions i indiquen que s’ha detectat una reducció significativa dels conflictes relacionats amb l’ús dels mòbils als centres educatius, en comparació amb cursos anteriors.

La Conselleria d’Educació i Universitats ha impulsat aquesta nova Ordre, que ha estat debatuda en totes les Meses de negociació i diàleg i, també, en el Consell Escolar de les Illes Balears, amb l’objectiu d’establir unes directrius clares sobre l’ús dels dispositius electrònics als centres educatius i de garantir una convivència escolar positiva.