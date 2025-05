SIAU denuncia la situació d’exclusió de docents interins amb el català aprovat

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) denuncia públicament la situació injusta que afecta més de 50 docents interins de les Illes Balears, que, tot i haver superat satisfactòriament el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) aquest curs, continuen sent exclosos de la borsa d'interins per no complir oficialment amb el requisit lingüístic del coneixement de la llengua catalana.

«Aquesta situació és absolutament incomprensible davant la greu manca de professorat que pateixen les Illes Balears. Els responsables de l'Administració pública haurien d'agilitzar la regularització dels docents que compleixen amb els requisits lingüístics per tal de permetre'ls participar amb tots els requisits reconeguts a l'adjudicació de places d'interins, prevista per a aquest estiu», ha assenyalat SIAU. Tot i que els docents afectats han aprovat el FOLC i han superat els exàmens corresponents, no veuran actualitzats els seus requisits lingüístics de manera oficial fins després de la publicació de les llistes definitives d'adjudicació de places per a interins. Per al sindicat, «aquesta situació provoca un greuge comparatiu i una vulneració dels drets laborals dels afectats, que, malgrat haver invertit temps i esforços per complir amb la formació exigida, es veuen privats de poder formar part de la borsa d'interins com a admesos abans del mes de setembre». SIAU considera que «la falta d’agilitat en l'emissió dels certificats de capacitació no hauria de ser un obstacle perquè els docents que han superat el FOLC siguin admesos a la borsa d'interins abans de l'adjudicació de l’estiu». Per això, en un context de manca de professorat a les Illes Balears, exigeixen que la Conselleria d'Educació i Universitats rectifiqui immediatament i modifiqui les bases de la convocatòria d'interins, de manera que el FOLC sigui reconegut i validat de forma automàtica. A més, exigeixen que els docents afectats puguin participar en el procés d'adjudicació de places d'interins d’aquest estiu amb els mateixos drets que la resta de participants admesos, tenint en compte que ja disposen dels requisits lingüístics necessaris. Finalment, reclamen que s'agilitzi l’emissió dels certificats oficials acreditatius del FOLC, ja que no es pot acceptar «aquesta lentitud i desorganització per part de les institucions responsables».