Eivissa encara du el seu nom

… El moribund us prega encara amb un fil de veu

Parleu-me de les illes

És de debò que Eivissa s'ha casat?

És de debò que Eivissa s'ha casat?



Cançó de Maria del Mar Bonet

He viatjat en diverses ocasions a Eivissa, via Formentera, la primera vegada allà pels anys setanta. Ni em va passar pel cap caminar per aquesta illa, jo cercava platges i horitzons amples i verges, aleshores ja em sentia tan ferit com hi estava la meva terra, amb tot vaig visitar breument Vila, i hi vaig poder veure encara el trànsit de hippies esburbats i les seves parades de bijuteries.

No sé si coneixeu el director de cinema neerlandès Paul Verhoeven, apart de les seves pel·lícules comercials, RoboCop, Instint Bàsic, Desafiament total, en té d'altres, com Delícies turques (1973), Elle (2016) o Benedetta (2021) on la protagonista és una dona que ha estat molt maltractada, però amb tot, la seva llibertat, la seva força i perseverança, la seva atracció la fan supervivent, superior, invencible... sense que mai deixi d'oblidar, de ser i de sentir l'antic patiment.

Gràcies a les xarxes socials ara podem conèixer més fàcilment a persones d'aquí i d'allà i fins i tot sorprendre'ns de certes similituds en el pensament o hàbits quotidians, laborals, de casa... D'aquesta manera he pogut descobrir que a Eivissa hi ha gent que estima la seva terra i que a pesar de ser testimoni i subjecte de l'enorme maltractament que ha patit, es manté dempeus, lliure, forta, perseverant, atractiva, superior, invencible... i molt per aprendre'n els altres.