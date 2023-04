Carta a la presidenta de les Illes Balears

Com a ciutadà de les Illes voldria que les meves paraules servissin com a reflexió-acció general en enfront dels problemes diaris que patim a la nostra terra, a l'arxipèlag... des de fa massa temps.

Si comparam les Illes amb els continents, convindrem que tenen un major valor ambiental. Límits territorials ben definits, major zona litoral, recursos limitats -tant en territori, com en recursos naturals i socioculturals, inestabilitat geogràfica més elevada, així com socioeconòmica i cultural i, per descomptat, una major fragilitat i vulnerabilitat. Per tot això, les Illes són llocs privilegiats, però en risc, la qual cosa fa que hagin de tenir una gestió més acurada que els territoris continentals: malauradament, però, no és el cas.

Segons afirmà Miquel Morey, Catedràtic d'Ecologia de la UIB, en una entrevista publicada al 'Diario de Mallorca' (13/1/2000): "Fa molts d'anys que les Illes han sobrepassat la capacitat de càrrega i acollida del nostre territori". I des d'aquesta cita han passat vint-i-tres anys.

Per tot això, quin sentit té...

-No posar límits en general, ja que posant-ne se solucionarien molts dels problemes d'habitatge, saturació poblacional, contaminació, transport i manca d'integració de la població que acollim?

-Fer més propaganda turística per part del Govern Balear i el CIM?

-L'excessiva màniga ampla a la presència de més creuers diaris als nostres ports?

-La presència de cotxes de lloguer any rere any sense limitar-ne les flotes insulars?

-La construcció de més hotels i més carreteres?

-Discriminar el funcionariat de la CAIB per raons de llengua: donar exempcions al personal sanitari, la manca d'ús de la llengua per part de la majoria dels nostres governants (que n'haurien de donar exemple) i que els conductors del TIB, EMT i SFM no se'ls hi exigeixi el que indica la llei respecte a la llengua per accedir al seu lloc de feina?

-Donar ajudes als hotelers -per canviar els llits- quan ells inverteixen els seus guanys fora de les Illes, i d'Espanya? I com a empresaris no haurien de cuidar la salut dels seus treballadors i donar-los la possibilitat de residir als seus hotels?

-Tenir una Conselleria de Turisme quan el nom adient seria Conselleria dels Hotelers?

-Que no es limitin les competicions esportives (per carretera, per la Serra) que bloquegen i paralitzen les carreteres de les Illes i especialment Mallorca.

Per tot això, trobo que ja n'hi ha prou i que ja és l'hora d'actuar amb valentia, si o sí. Ja feim molt tard amb relació al canvi climàtic i al respecte mediambiental, a l'ús de la llengua, a la preservació dels drets socials, i a tantes altres coses que tants ciutadans com jo hem de patir quotidianament.

Exigeixo responsabilitat i seny.